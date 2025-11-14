Τέσσερις αναρχικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, ανάμεσά τους και δύο ελληνικές, πρόσθεσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην «κόκκινη» λίστα των Ξένων Τρομοκρατικών Οργανώσεων (FTO) κατατάσσοντάς τες μαζί με τον ISIS και την Αλ Κάιντα. Πρόκειται για τις ομάδες Ενοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη και Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα, που έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις στις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ στου Γουδή και στα γραφεία της Hellenic Train, μεταξύ άλλων. Για τη δεύτερη, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προσθέτει ειδική σημείωση ότι αφιέρωσε την τελευταία βομβιστική επίθεσή της «στον παλαιστινιακό λαό και την ηρωική του αντίσταση». Οπως μετέδωσε χθες το Fox News, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Τόμι Πίγκοτ, σχολίασε την απόφαση λέγοντας ότι «οι αναρχικοί, οι μαρξιστές και οι βίαιοι εξτρεμιστές της Antifa διεξάγουν μια τρομοκρατική εκστρατεία στις ΗΠΑ και σε όλο τον δυτικό κόσμο εδώ και δεκαετίες».

Πρόβες για Ζελένσκι

Ολα είναι έτοιμα για την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα την Κυριακή, η οποία πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Για τον λόγο αυτόν, μάλιστα, χθες στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε και μια άτυπη «πρόβα» από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., της Προεδρίας και της Εθιμοτυπίας του ΥΠΕΞ, ενώ συμμετείχαν και μέλη του επιτελείου που θα συνοδεύει τον ουκρανό πρόεδρο. Οπως έχουν αποκαλύψει «ΤΑ ΝΕΑ» από την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ζελένσκι θα γίνει αρχικά δεκτός από τον Κώστα Τασούλα. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου και, ακολούθως, με τον Νικήτα Κακλαμάνη στη Βουλή. Για προφανείς λόγους, καμία λεπτομέρεια δεν είναι εντελώς φιξαρισμένη, ούτε καν αν ο Ζελένσκι θα περπατήσει τα είκοσι μέτρα από τη μια πλευρά της Ηρώδου Αττικού στην άλλη ή αν θα τα διανύσει με θωρακισμένη λιμουζίνα. Στην πρόβα, πάντως, με μια πορτοκαλάδα στο χέρι, οι σύμβουλοι του Ζελένσκι μίλησαν στους ανθρώπους του Τασούλα για τις συνθήκες στο Κίεβο: 8 με 10 ώρες την ημέρα το ρεύμα κόβεται, σε θερμοκρασίες 5 βαθμών Κελσίου. «Ομως, το ηθικό μας είναι ακμαιότατο. Οι Ρώσοι αυτό θέλουν, να μας σπάσουν το ηθικό, αλλά δεν θα τα καταφέρουν», σχολίαζαν.

Ξανά στο ΣτΕ οι παρακολουθήσεις

Σε συνέχεια και της απόφασης που είχε εκδώσει για την προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη, στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει προσδιοριστεί για σήμερα η εκδίκαση της προσφυγής του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, ο οποίος επίσης ζητεί να ενημερωθεί για τους λόγους που ήταν υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ. Θυμίζω ότι πέρυσι τον Απρίλιο η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου είχε κρίνει ομόφωνα αντισυνταγματική την καθολική απαγόρευση ενημέρωσης όσων ήταν υπό παρακολούθηση, έστω κι αν η επίκληση είναι λόγοι εθνικής ασφάλειας. Με βάση την απόφαση αυτή, η ΑΔΑΕ είχε ζητήσει τον φάκελο από την ΕΥΠ, η οποία, ωστόσο, αρνήθηκε να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Ο Ανδρουλάκης προσέφυγε σχετικά στο ΕΔΔΑ, το οποίο έκανε δεκτή την προσφυγή και αναμένεται να τη δικάσει. Στο μεταξύ, όμως, το ζήτημα επανέρχεται στο ΣτΕ, καθώς θα κληθεί να αποφασίσει επί της άρνησης της ΕΥΠ να χορηγήσει και τον φάκελο της παρακολούθησης Κουκάκη στην αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή. Και η κρίση του θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η ώρα του «Φραπέ» και του «Χασάπη»

Σκηνές απείρου κάλλους αναμένεται να ζήσουμε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου έφτασε η ώρα του «Φραπέ» και του «Χασάπη». Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που αποφασίστηκε χθες, οι κατά κόσμον Γιώργος Ξυλούρης και Ανδρέας Στρατάκης θα περάσουν το κατώφλι της επιτροπής την ερχόμενη Πέμπτη 20 του μηνός και μάλιστα το προεδρείο φρόντισε να τους χωρέσει και τους δύο την ίδια μέρα. Τη μεθεπόμενη εβδομάδα, εκτός απροόπτου, θα κληθεί να καταθέσει «η αγρότισσα με τη Φεράρι» Πόπη Σεμερτζίδου, οπότε μετά ανοίγει ο δρόμος για τον «επιτελάρχη» του Μεγάρου Μαξίμου Γιώργο Μυλωνάκη και τον Ακη Σκέρτσο.

Καφές και τραπέζια

Η ιστορία της ΝΔ μας έχει δείξει πως, όταν τα πράγματα ζορίζουν, αρχίζουν τα τραπέζια. Ετσι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τηρήσει αυτή την… παράδοση. Ηδη κάλεσε τους «γαλάζιους» βουλευτές σήμερα να πιουν όλοι μαζί καφέ στο εντευκτήριο της Βουλής, μετά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Είναι ένα πρώτο τετ α τετ σε μια περίοδο που πολλοί νεοδημοκράτες βουλευτές εκφράζουν παράπονα για αρκετούς κυβερνητικούς χειρισμούς, όπως οι καθυστερήσεις στις αγροτοκτηνοτροφικές επιδοτήσεις, η ευλογιά στα κοπάδια, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ακρίβεια σε αγαθά και ενέργεια και το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ. Μαθαίνω, μάλιστα, ότι σχεδιάζονται στο επόμενο διάστημα και τραπέζια του Πρωθυπουργού με βουλευτές. Εσωκομματική αποσυμπίεση λέγεται αυτό…