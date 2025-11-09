Τελικά, όλος ο θόρυβος με τη Μαρία Καρυστιανού είναι για να βγει στην πολιτική. Και ο ακτιβισμός, και όλα, εκεί οδηγούν: σε ένα κόμμα που, από το προαύλιο της Βουλής, θα την οδηγήσει στα έδρανά της. Δεν είναι αθέμιτη επιδίωξη. Ούτε η προσπάθεια που φέρεται να έχει κάνει για να φτιάξει κόμμα είναι αθέμιτη. Κι αν ο Νίκος Καραχάλιος είναι πολύ συστημικός, αφού έχει διατελέσει για πολλά χρόνια σύμβουλος στρατηγικής του Κώστα Καραμανλή και του Σαμαρά, ούτε κι αυτό πειράζει. Νομίζω η συγκεκριμένη υπό εκκόλαψη πολιτικός έχει καταλάβει ότι για να μην περιθωριοποιηθεί οφείλει να πει και μερικά πράγματα λίγο παραπέρα από το προσωπικό της πρόβλημα – κι αυτό, μόνο κάποιοι επαγγελματίες της επικοινωνίας θα της το εξασφαλίσουν.