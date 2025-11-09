Δημοφιλή
Νέα τροπή στα Βορίζια: Ο γαμπρός του 39χρονου αρνείται ότι σκότωσε την 56χρονη – Ζητά αναπαράσταση της συμπλοκής
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την αιματηρή υπόθεση στα Βορίζια της Κρήτης, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύουν οι «Εξελίξεις Τώρα». Η έρευνα των Αρχών για το φονικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ήδη έχουν ταυτοποιηθεί και συλληφθεί οι δύο άνδρες που καταγράφηκαν σε βίντεο-ντοκουμέντο να πυροβολούν από ύψωμα. Πρόκειται για τον 43χρονο γαμπρό […]
Καβάλα: Νεκρός 54χρονος σε τροχαίο στην επαρχιακή οδό Χρυσούπολης–Κεραμωτής
Το αυτοκίνητο που οδηγούσε, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες
Ένα πετροκούναβο προκάλεσε την διακοπή ρεύματος στην Καστοριά
Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο περιστατικό βύθισε στο σκοτάδι χιλιάδες κατοίκους της Καστοριάς το πρωί της Κυριακής 9 Νοεμβρίου. Αρχικά, η μαζική διακοπή ρεύματος, που σημειώθηκε περίπου στη 1:00 π.μ. και διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες, αποδόθηκε σε σοβαρή τεχνική βλάβη στον υποσταθμό. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πραγματικός υπαίτιος ήταν ένα πετροκούναβο. Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, που […]
Βορίζια: Ψάχνουν στον Ψηλορείτη δυο υπόπτους και όπλα – Απολογούνται τη Δευτέρα πέντε συλληφθέντες
«Σύννεφα» εκδίκησης πάνω από το χωριό που εκτυλίχθηκε το μακελειό