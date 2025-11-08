Παραμονές της άφιξης στην Αθήνα της αμερικανίδας πρεσβευτού Κίμπερλι Γκιλφόιλ οι πολιτικές αναλύσεις – για να χρησιμοποιήσουμε στυλιστική ορολογία της μόδας – φαίνεται ότι άλλαξαν «outfit». Η πομπώδης βαρύτονη προσέγγιση της ατζέντας για τη γύρω περιοχή της Μεσογείου μετατράπηκε σε αναζήτηση μιας λιγότερο επιτηδευμένης παρουσίασης. Γιατί η ισορροπία των λέξεων σώζει ή καταβαραθρώνει κόσμους και συμφωνίες.

Και έτσι απλά η διπλωματία έγινε της μόδας. Με μία πρεσβευτική άφιξη, μία δεξίωση, ένα νυχτερινό γλέντι α λα ελληνικά; Ή μήπως επειδή το Netflix ανέβασε τον τρίτο κύκλο της σειράς «The Diplomat» (Η Διπλωμάτισσα) με την ηθοποιό Κέρι Ράσελ να συνεχίζει ως Κέιτ Γουάιλερ τα πρεσβευτικά καθήκοντά της εκπροσωπώντας τις ΗΠΑ στο Λονδίνο; Αυτό που ξεκίνησε ως ένα από τα καλύτερα πολιτικά δράματα έχει εξελιχθεί σε ένα ακόμα καλύτερο ψυχολογικό θρίλερ, όπου κάθε συμφωνία κρύβει μια μυστική ατζέντα και κάθε χειραψία μπορεί να ξεκινήσει έναν πόλεμο. Αυτή είναι η ομορφιά μιας σειράς που συνδυάζει άψογα το προσωπικό με το γεωπολιτικό, επισημαίνει η κριτικός της εφημερίδας «The Guardian» σχολιάζοντας την άποψη της σειράς γύρω από τη σύγχρονη διπλωματία, όπου αυτό που βλέπουν τα μάτια υπερισχύει της αλήθειας και η αφοσίωση στους θεσμούς απλά διευκολύνει τη σεναριακή αφήγηση.

Η στιγμή φαίνεται να είναι η σωστή, καθώς η μυθοπλασία θα μας βοηθήσει να προπονηθούμε στις ηθικές εμπλοκές της ρεαλπολιτίκ. Καθώς παρακολουθούμε τα επεισόδια της «Διπλωμάτισσας» Κέιτ Γουάιλερ και συγκρίνουμε τα μίνιμαλ κοστούμια της με τα πιο θηλυκά εφαρμοστά – και κομψά – της πραγματικής πρεσβευτού Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Οι δημιουργοί της σειράς μυθοπλασίας μπορούν ελεύθερα να αυτοσχεδιάσουν τσιμπολογώντας τις ιδέες τους από πραγματικά γεγονότα του παρελθόντος ή του διπλωματικού παρασκηνίου για να δημιουργήσουν ένα χάος από πολιτικούς ελιγμούς, προσωπικές διενέξεις, ανταγωνιστικές αψιμαχίες και κάποιος φιλόλογος-σύμβουλος της σειράς θα προσδώσει στα επεισόδια υπέροχες στιχομυθίες εμπλουτισμένες με εύγλωττα λογοπαίγνια και αλησμόνητες ατάκες.

Στην πραγματική όμως ζωή των πολιτικών συναντήσεων ποιος και ποια προωθεί ή εμποδίζει τον διάλογο και τη συνεργασία; Τολμούμε να προτείνουμε ως εγχειρίδιο ανάγνωσης την «ενδυματολογική πολιτική» και να περάσουμε από ακτίνες Χ τα ρούχα, τα χρώματα, τα μαλλιά, τα υφάσματα, τα παπούτσια, τα κορδόνια, τα κοσμήματα και ό,τι εμφανίζεται ή απουσιάζει από τη δημόσια εικόνα των πολιτικών προσώπων.

Πώς θα περιμέναμε λοιπόν μια σύγχρονη πρεσβευτή να παρουσιαστεί και να εκπροσωπήσει τη μεγάλης σημασίας χώρα της σε μια γεωγραφικά μικρή χώρα αλλά με υπερφίαλο φαντασιακό; Η εξωστρεφής Κίμπερλι Γκιλφόιλ ενθουσιασμένη και υπάκουη στις νόρμες της νέας αισθητικής για τη θηλυκότητα τηρεί την ετικέτα των αμερικανικών συνηθειών και στρέφεται σε εκείνους που επαγγελματικά χειρίζονται την προβολή της εικόνας.

Προφανώς η προσωπική της τηλεοπτική εμπειρία από τα αδηφάγα ανταγωνιστικά τηλεοπτικά πλατό, τότε που συμμετείχε ως σχολιάστρια σε ενημερωτικές εκπομπές, την ώθησε να επιλέξει τον συνεργάτη της για να βρει τα εργαλεία της soft power διπλωματίας της, την ενδυματολογική της επιμέλεια. Και ο Fancy James, στυλίστας με εκκωφαντικά θαρραλέο γούστο, ανέλαβε την ενδυματολογική της επιμέλεια και τη συνόδευσε στην Αθήνα στις πρώτες της επίσημες εμφανίσεις: βραδινές επισημότητες με αστραφτερές τουαλέτες με ουρά, πρωινά καθιερωμένα τελετουργικά με κοστούμια ανδρόγυνου στυλ.

Ολα συστατικά των πιο σύγχρονων, ευρύτερα αποδεκτών επιλογών για να περάσει στο επόμενο – και πιο κρίσιμο – κεφάλαιο. Η κυρία πρεσβευτής έχει να διανύσει τη δική της εσωτερική διαδρομή μεταμόρφωσης καθιστώντας τον εαυτό της ένα άτομο που έδωσε απάντηση σε προσωπικές επιδιώξεις.