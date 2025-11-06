Ετοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο στη δημιουργία και λειτουργία των return hubs εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου δηλώνει η Ελλάδα. Αυτό τουλάχιστον τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντηση που είχε με τον γερμανό ομόλογό του Αλεξάντερ Ντόμπριντ. Σκοπός της χώρας μας είναι πρωταγωνιστήσει στη συζήτηση που έχει ανοίξει για τη δημιουργία των κέντρων απέλασης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τρίτες χώρες και θα φιλοξενούν άτομα των οποίων έχει απορριφθεί αίτηση ασύλου για να διευκολυνθεί η απέλασή τους. Μάλιστα, η Αθήνα έχει πιέσει – ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα –, προκειμένου να συμμετέχει στον διάλογο, ακόμη και να πρωταγωνιστήσει στο επίπεδο ιδεών.

Οπως εξηγούν στα «ΝΕΑ» στελέχη του υπουργείου, πλέον οι συζητήσεις δεν αφορούν μόνο return hubs εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης – χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα ιταλικά κέντρα κράτησης μεταναστών στην Αλβανία – αλλά πλέον και εκτός Ευρώπης. «Μιλάμε για κέντρα που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν σε αφρικανικές χώρες, πιθανότατα στη Λιβύη αλλά και αλλού», σημειώνουν.

Νέο σύμφωνο

Αλλωστε και η συζήτηση των δύο υπουργών επικεντρώθηκε στη λήψη εθνικών και ευρωπαϊκών μέτρων, όπως είναι τα return hubs, που στοχεύουν στη μείωση των παράνομων ροών, στη θωράκιση των εξωτερικών συνόρων και στην ενίσχυση των επιστροφών και απελάσεων. Είναι ενδεικτικό πως ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη εφαρμογής του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Ασυλο και του Κανονισμού Επιστροφών. Ενώ ο έλληνας υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις πρωτοβουλίες και τις διαπραγματεύσεις που έχει αναλάβει η Γερμανία σχετικά με τις επιστροφές μεταναστών τόσο στο Αφγανιστάν όσο και στη Συρία. Ο Θ. Πλεύρης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις διαφορές εντός Ευρώπης, με τις χώρες πρώτης υποδοχής να πιέζονται από δευτερογενείς κινήσεις, ενώ τα κεντρικά και βόρεια κράτη να απαιτούν αλληλεγγύη παράλληλα με έλεγχο ροών.

Και οι δύο, πάντως, συμφώνησαν πως η νέα αποτρεπτική νομοθεσία της Ελλάδας, η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε μείωση των παράνομων ροών κατά 45% το τελευταίο τρίμηνο.