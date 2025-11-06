Μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες όπως οι Deutsche Bank, BNP Paribas και ING αντιτίθενται στο υποστηριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σύστημα του ψηφιακού ευρώ επειδή θεωρούν ότι θα μπορούσε να υπονομεύσει τις εναλλακτικές λύσεις που σχεδιάζει για τέτοιες πληρωμές ομάδα αυτών των τραπεζών. Υποστηρικτές φαίνεται πως έχουν μάλιστα οι τράπεζες αυτές στην αντίθεσή τους στο ψηφιακό ευρώ και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφέρουν πληροφορίες των «Financial Times». Η ΕΚΤ σχεδιάζει να υιοθετηθεί το ψηφιακό ευρώ έως το 2029.

Συνολικά 14 μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν ξεκινήσει στενή συνεργασία για να δημιουργήσουν αντίπαλο δέος απέναντι σε αμερικανικές εταιρείες πληρωμών όπως είναι οι Mastercard, Visa και PayPal. Η υπηρεσία Wero ξεκίνησε πέρυσι.

«Ο τρέχων σχεδιασμός του ψηφιακού ευρώ λιανικής αφορά σε μεγάλο βαθμό τις ίδιες περιπτώσεις χρήσης με τις ιδιωτικές λύσεις (το Wero), χωρίς να προσφέρει καμία σαφή προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές», ανακοίνωσαν οι τράπεζες πριν από την ακρόαση που είχε προγραμματιστεί για χθες Τετάρτη στο Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα.

Σε μελέτη που εκπονήθηκε από την PwC έπειτα από ανάθεση από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, η ελεγκτική και συμβουλευτική εταιρεία εκτίμησε ότι η υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ θα μπορούσε να κοστίσει στον χρηματοπιστωτικό τομέα έως και 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ΕΚΤ απέρριψε αυτήν την εκτίμηση, τοποθετώντας το κόστος σε λίγο κάτω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το ψηφιακό ευρώ έχει λάβει ώθηση από την ταχεία ανάπτυξη των σταθερών κρυπτονομισμάτων που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, τα οποία πολλοί στην Ευρώπη πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να απειλήσουν τον ρόλο του ευρώ.

«Είκοσι πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του ευρώ, εξακολουθεί να μην υπάρχει πανευρωπαϊκή, ανταγωνιστική λύση πληρωμών», δήλωσε στους «Financial Times» ανώτερος αξιωματούχος της κεντρικής τράπεζας. Η ίδια πηγή εκτιμά ότι ακόμη και η επιτυχημένη δημιουργία από τον ιδιωτικό τομέα ανταγωνιστή που θα δραστηριοποιείται απέναντι στις αμερικανικές Visa και Mastercard «δεν θα αποτελούσε μόνιμη λύση στις προκλήσεις, καθώς η ιδιοκτησία της (νέας εταιρείας) θα μπορούσε να αλλάξει», αναφέρει το δημοσίευμα. Η Visa Europe ήταν κάποτε ευρωπαϊκή, αλλά τελικά πουλήθηκε, ανέφερε ως παράδειγμα το στέλεχος της ΕΚΤ.

ΕΚΤ και ψηφιακό ευρώ

Η ΕΚΤ ξεκίνησε την αξιολόγηση για την υιοθέτηση ψηφιακού ευρώ το 2020. Την περασμένη εβδομάδα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες ώστε να εκδοθεί για πρώτη φορά ψηφιακό ευρώ μέσα στο 2029 και να γίνει πιλοτική έκδοση δύο χρόνια νωρίτερα, το 2027. Η νομοθεσία που διέπει το έργο προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2023.

Οι ισχύοντες νόμοι εξουσιοδοτούν την ΕΚΤ να εκδίδει μόνο φυσικά μετρητά αντί ψηφιακών «tokens», επομένως το έργο μπορεί να προχωρήσει μόνο εάν οι κυβερνήσεις της ΕΕ και το Ευρωκοινοβούλιο δώσουν το πράσινο φως.

Η δραστική μείωση της χρήσης μετρητών και η κυριαρχία των παρόχων πληρωμών των ΗΠΑ δημιουργούν την ανάγκη το ψηφιακό ευρώ να προστατεύσει «την ελευθερία, την αυτονομία και την ασφάλειά μας», ήταν τα λόγια από το μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Πιέρο Τσιπολόνε, τον Σεπτέμβριο, σχολίαζαν οι «FT».

Οι 20 υπουργοί Οικονομικών των κρατών-μελών της ευρωζώνης υποστήριξαν τον περασμένο μήνα τα σχέδια της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ, κάνοντας λόγο για «την πρόσφατη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην προώθηση του ψηφιακού έργου του ευρώ» και προτρέποντας τους νομοθέτες στις Βρυξέλλες να θεσπίσουν γρήγορα τις απαραίτητες νομικές αλλαγές, προστίθεται.