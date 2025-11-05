Η Μαράια Κάρεϊ ντυμένη στα κατάλευκα, με τεράστια φτερά αγγέλου στην πλάτη έδειχνε… αποφασισμένη να προχωρήσει σε αυτό που εκείνη επιθυμούσε. Η αμερικανίδα ντίβα της διεθνούς μουσικής σκηνής λάτρης των Χριστουγέννων, επέμενε ότι η ωραιότερη γιορτή του χρόνου πρέπει και αυτή τη χρονιά να γιορταστεί με λαμπρότητα, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το ξωτικό με τα πράσινα σκουφιά και τα κουδούνια, δεν της χάλασε τη διάθεση, έστω και αν της έκλεψε τα καλλυντικά και make up της!

Είναι αυτό που επέμενε ότι τα Χριστούγεννα πρέπει να καταστραφούν. Ο «σατανικός νεαρός» δεν αντέχει τη λάμψη τους. Η Μαράια όμως κέρδισε το «παιχνίδι». Τα Χριστούγεννα έρχονται και εκείνη ξαφνικά «μεταμορφώθηκε» από Αγγελο στα λευκά σε Santa Claus! Οπως κάθε χρόνο! Ντυμένη στα κόκκινα, το χρώμα των Χριστουγέννων φωτεινό, εκθαμβωτικό, αγαπημένο! Το νέο βίντεο κλιπ για ένα από τα πιο αγαπημένα Christmas songs είναι εδώ. Θεαματικό και τρυφερό συγχρόνως. Ακούστε, δείτε και χορέψτε στους ρυθμούς του All Ι want for Christmas is you!

Πάντα με αγάπη και τρυφερότητα για τους μικρούς μας φίλους…

Το νέο υπερσύγχρονο σύστημα φωτισμού CoeLux, το οποίο δημιουργεί την αίσθηση του φυσικού φωτισμού με στόχο τη βελτίωση της εύθραυστης ψυχολογίας των παιδιών με καρκίνο, εγκαινιάστηκε από τον υπουργό Υγείας Αδωνη Γεωργιάδη και την πρόεδρο του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Η αγορά και εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος, που τοποθετείται για πρώτη φορά σε νοσοκομείο στη χώρα μας, πραγματοποιήθηκε με την ευγενική δωρεά ναυτιλιακών εταιρειών. Η Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη και τα μέλη του ΔΣ του Σωματείου, μαζί με τον πρόεδρο του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ» Εμμανουήλ Παπασάββα υποδέχτηκαν τον υπουργό και τους εκπροσώπους των εταιρειών: Φαίη Φραγκέδη και Φώτη Καραγιαννόπουλο, Γιάννη Δράγνη και Λάουρα Λαλαούνη – Δράγνη, Αναστασία Κολλάκη, Ιωάννα Προκοπίου και Ευγενία Αρβανίτη, Αθηνά Πτερούδη.

Η αίσθηση του φυσικού φωτός και των φυσικών καιρικών φαινομένων, που διασφαλίζονται μέσω του νέου υπερσύγχρονου συστήματος φωτισμού, θα συμβάλουν θετικά στην ψυχολογία και διάθεση των μικρών ασθενών, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια εξετάσεων και θεραπειών.

Το απόλυτο outfit της σεζόν για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ…

Μαύρο κοστούμι κλασικό, κομψό, εντυπωσιακό όμως μέσα στην απλότητά του. Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στη διάρκεια της επίσκεψής της στο Προεδρικό Μέγαρο για τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα επέλεξε το απόλυτο outfit του φετινού χειμώνα. Μαύρο κοστούμι με διακριτική ρίγα και μεταξωτή κατάλευκη μπλούζα με μεγάλο φιόγκο μπροστά. Ενα διακριτικό κολιέ με πέρλες μέσα από την μπλούζα και ένα όμορφο δαχτυλίδι συμπλήρωναν το σύνολο. Τα παπούτσια της ήταν τα αγαπημένα ψηλοτάκουνα σε σκούρο χρώμα. Η πρέσβης των ΗΠΑ ξέρει να ντύνεται ανάλογα με τις περιστάσεις.