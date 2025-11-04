Αλκοολισμός, θυμός, απομόνωση από την κόρη του αλλά και 50 χρόνια νηφαλιότητας, πάμπολλα βραβεία, ανάμεσα στα οποία και δύο Οσκαρ. Σαφώς και τα παραπάνω δεν μπορούν να συνοψίσουν σχεδόν εννέα δεκαετίες ζωής, ταραχώδους και απολύτως ενδιαφέρουσας. Οποιος έχει διαβάσει τις συνεντεύξεις του σπουδαίου Αντονι Χόπικνς, θα ανακαλύψει βεβαίως τις ανηφόρες της ζωής του αλλά και τον τρόπο που βρήκε για να κάνει τις μεγάλες ανατροπές.

Μια από τις τελευταίες δοκιμασίες που κλήθηκε ν’ αντιμετωπίσει είναι η καταστροφή του σπιτιού του στο Πασίφικ Πάλισεϊντς του Λος Αντζελες από τις πυρκαγιές. Ευτυχώς όμως η οικογένειά του μέτρησε μόνο υλικές ζημιές γιατί, όπως αποκάλυψε στον «Γκάρντιαν», τις μέρες εκείνες δεν ήταν στο σπίτι αφού απουσίαζαν με τη σύζυγό του Στέλλα στη Σαουδική Αραβία όπου παρουσίαζε μια συναυλία με δικές του συνθέσεις. Τώρα ζουν σε νοικιασμένο σπίτι στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνια.

«Τα χάσαμε όλα αλλά τουλάχιστον ζούμε. Λυπάμαι για τους ανθρώπους που επλήγησαν πραγματικά, για τους ηλικιωμένους που δούλεψαν μια ζωή και τώρα δεν έχουν τίποτα» λέει αφού εξηγεί ότι επέλεξε τη γη της Καλιφόρνιας για το κλίμα και γιατί θέλει να μαυρίζει: «Μου αρέσει το Λος Αντζελες. Εχω ζήσει μια υπέροχη ζωή εδώ».

Λίγες μέρες νωρίτερα μίλησε στους «Νιου Γιορκ Τάιμς» για ένα άλλο βαρίδι της ζωής του, την ταραχώδη σχέση με την 57χρονη κόρη του την οποία απέκτησε με την πρώτη του σύζυγο Πατρονέλα Μπάρκερ. Οπως είπε ο Χόπκινς, η κόρη του Αμπιγκέιλ έλαβε από τη νυν σύζυγό του μια πρόσκληση συμφιλίωσης αλλά δεν πήραν ποτέ καμία απάντηση. «Εντάξει, μια χαρά. Της εύχομαι τα καλύτερα αλλά δεν πρόκειται να σπαταλήσω χρόνο γι’ αυτό. Αν θέλει να σπαταλήσει τη ζωή της μέσα στη δυσαρέσκεια, ας το κάνει. Αλλά πρέπει ν’ αναγνωρίσει ένα πράγμα: ότι όλοι είμαστε ατελείς», σημειώνει. Και όταν ρωτήθηκε αν ήλπιζε η κόρη του να τον διαβάσει τόνισε: «Δεν με νοιάζει».

Και σε πολλές άλλες συνεντεύξεις του έχει επανειλημμένως πει πως δεν μετανιώνει διότι το θεωρεί χάσιμο χρόνου. Και η αλήθεια είναι πως ο χρόνος του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το σημείο της ζωής του. Τον Δεκέμβριο θα γίνει 88 ετών, έχει ήδη ολοκληρώσει μια ταινία με τον Γκάι Ρίτσι και ετοιμάζει μια ακόμη με τον Ρίτσαρντ Εϊρ, αλλά και άλλη μια που θα γυριστεί στην Ουαλία. Αποστάγματα από την τόσο συναρπαστική ζωή του ξετυλίγονται στα απομνημονεύματά του που κυκλοφορούν. Ανάμεσα από αυτά που ξεχωρίζουν είναι η στάση που είχε ο πατέρας του απέναντι στη ζωή. Συχνά του έλεγε: «Σταμάτα να κλαψουρίζεις, σήκω πάνω και προχώρα». Το έκανε και είναι πέρα για πέρα δικαιολογημένος ο τίτλος των απομνημονευμάτων του: «We did OK kid» (Τα καταφέραμε μικρέ).