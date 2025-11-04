Νεαροί συντηρητικοί βουλευτές της Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένου του εγγονού του πρώην καγκελαρίου Χέλμουτ Κολ, αντιδρούν κατά του νομοσχεδίου της κυβέρνησης για τις συντάξεις, αυξάνοντας τις προκλήσεις για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Ομάδα 18 νεότερων βουλευτών από το χριστιανοδημοκρατικό μπλοκ (CDU/CSU) του Μερτς απείλησαν τις τελευταίες εβδομάδες να μπλοκάρουν τα συνταξιοδοτικά μέτρα που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο κυβέρνησης συνασπισμού, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο επιβάλλει υπερβολικό οικονομικό βάρος στις μελλοντικές γενιές. Η ομάδα είναι αρκετά μεγάλη για να στερήσει από τον Μερτς την πλειοψηφία των 12 εδρών στη Βουλή των 630 εδρών.