Νεαροί συντηρητικοί βουλευτές της Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένου του εγγονού του πρώην καγκελαρίου Χέλμουτ Κολ, αντιδρούν κατά του νομοσχεδίου της κυβέρνησης για τις συντάξεις, αυξάνοντας τις προκλήσεις για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Ομάδα 18 νεότερων βουλευτών από το χριστιανοδημοκρατικό μπλοκ (CDU/CSU) του Μερτς απείλησαν τις τελευταίες εβδομάδες να μπλοκάρουν τα συνταξιοδοτικά μέτρα που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο κυβέρνησης συνασπισμού, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο επιβάλλει υπερβολικό οικονομικό βάρος στις μελλοντικές γενιές. Η ομάδα είναι αρκετά μεγάλη για να στερήσει από τον Μερτς την πλειοψηφία των 12 εδρών στη Βουλή των 630 εδρών.
Δημοφιλή
- 1
Βορίζια: Ανατριχιαστική περιγραφή της χήρας του 39χρονου: «Ηταν 50 και θέλανε να μας φάνε και τους δύο να μείνου
- 2
Προσωπικός Αριθμός: Λήγει η προθεσμία - Αν δεν τον εκδώσετε «μπλοκάρουν» οι συναλλαγές με το Δημόσιο
- 3
Διαθήκες: Οι 11+1 κρίσιμες ημερομηνίες για να μην χάσεις την περιουσία σου
- 4
Kλειστά σχολεία σε όλη την Ελλάδα στις 6 Νοεμβρίου
- 5
Διαθήκες: Από σήμερα αλλάζει σελίδα το Κληρονομικό Δίκαιο μετά από 80 χρόνια
- 6
Βορίζια: Συγκλονίζουν οι δηλώσεις της μητέρας και της αδελφής της 56χρονης (βίντεο)
- 7
Το συλλογικό δράμα των Βοριζίων
- 8
Παραδόθηκαν τα τρία καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό στα Βορίζια
- 9
ΕΛΤΑ: Σπατάλες και ορυμαγδός απευθείας αναθέσεων - Πλήρωσαν εκατομμύρια για τη διάλυση σε συμβουλευτική εται
- 10
Οι παλαιές ταυτότητες αποσύρονται: Δες πώς να βγάλεις νέα και να μην καθυστερήσεις!
Coco-Mat: Νέα παρέμβαση του ΣτΕ για το ξενοδοχείο εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου
Το ΣτΕ υποχρεώνει τη Διοίκηση στην καταβολή 5.000 ευρώ σε κατοίκους που προσέφυγαν για το θέμα
Ο Μασκ προσδοκά σε αμοιβή 1 τρις δολαρίων από τα «άστρα»
Πλησιάζει η ψηφοφορία των μετόχων για το εάν θα εγκριθεί το αστρονομικό αυτό πακέτο αποδοχών, συνδεδεμένο με την επίτευξη οικονομικών στόχων
Σούπερ μάρκετ: Οι τιμές εκτοξεύονται σε κρέατα και γλυκά
Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο 1,08% τον Οκτώβριο 2025, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Ο δείκτης εμφανίζεται μειωμένος σε σχέση με την περίοδο Μαΐου–Αυγούστου 2025, ενώ το κυλιόμενο 12μηνο (Νοέμβριος 2024 – Οκτώβριος 2025) καταγράφει συνολική αύξηση 0,85%. Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2024, […]
«Πόσο μπορεί να αυξηθεί το ενοίκιο;» – Τι ισχύει πραγματικά μετά τη λήξη του συμβολαίου και ποια τα δικαιώματα των ενοικιαστών
Τα τελευταία χρόνια τα ενοίκια έχουν πάρει την ανηφόρα, με πολλούς ενοικιαστές να βλέπουν συνεχώς αυξήσεις. Οι ιδιοκτήτες, αξιοποιώντας τη ζήτηση και τις συνθήκες της αγοράς, συχνά προχωρούν σε αναπροσαρμογές, ακόμη και σε ενοικιαστές που μένουν πολλά χρόνια στο ίδιο ακίνητο. Το μεγάλο ερώτημα, λοιπόν, είναι: Πόσο επιτρέπεται να αυξηθεί νόμιμα το ενοίκιο όταν λήξει […]
Ακίνητα: 15 χρόνια δουλειάς για ένα σπίτι – Ακραίες τιμές πώλησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Η ελληνική αγορά ακινήτων βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε συνεχή ανοδική πορεία, με τις τιμές των κατοικιών να αυξάνονται με ρυθμούς που ξεπερνούν τη δυναμική των εισοδημάτων. Η ανισορροπία αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην πρόσφατη έρευνα της Deloitte, η οποία σκιαγραφεί μια πραγματικότητα ιδιαίτερα απαιτητική για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ιδιόκτητη στέγη. Τα στοιχεία αναδεικνύουν την […]