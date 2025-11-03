Η άφιξη της Ιζαμπέλ Ιπέρ σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να δώσει στο 66ο Φεστιβάλ την αύρα λάμψης που φέτος χρειάζεται. Κατά τη διάρκεια ενός διημέρου η σημαντικότερη ίσως εν ζωή γαλλίδα ηθοποιός θα τιμηθεί από τη διοργάνωση, θα επισκεφτεί ιστορικούς και μουσειακούς χώρους για τους οποίους έχει εκφράσει ενδιαφέρον, θα παραχωρήσει masterclass ανοιχτό για το κοινό (σε συντονισμό της συγγραφέως Ερσης Σωτηροπούλου) και θα προλογίσει κάποιες από τις 15 ταινίες που θα προβληθούν προς τιμήν της. Ανάμεσά τους γνωστές όπως «Εκείνη» και «Η πύλη της Δύσης», αλλά και άγνωστες όπως η «Πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου» (The Richest Woman in the World) που θα κάνει στο ΦΚΘ την πανελλήνια πρεμιέρα της. Η ταινία του Τιερί Κλιφά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς είναι βασισμένη στην υπόθεση Μπετανκούρ, ένα από τα πιο γνωστά πολιτικά σκάνδαλα της Γαλλίας.

Μια γενναία επιστροφή σε πιο προσωπικές, εσωτερικές διαδρομές αποπειράται τέσσερα χρόνια μετά τη «Βοή του κόσμου» ο Πέτρος Σεβαστίκογλου, γνήσιος αβανγκάρντ δημιουργός, πιστός στη φόρμα, τη γραφή και την άποψή του για το σινεμά το οποίο υπηρετεί από το 1996 με την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, «Ανεμος στην πόλη». Στις «Κραυγές», που είναι η έκτη μεγάλου μήκους του και προβάλλεται στο ελληνικό τμήμα του φεστιβάλ, ο Σεβαστίκογλου βουτά με όρεξη μέσα στον δαιδαλώδη, ατίθασο γυναικείο ψυχισμό συνθέτοντας μια τραχιά αλλά και ρομαντική ωδή στον έρωτα. Στην ταινία που θα συναντήσει για πρώτη φορά το κοινό αύριο Τρίτη (Τζον Κασσαβέτης, 22.00) παρακολουθούμε την παράλληλη ιστορία κάποιων γυναικών (Αγλαΐα Παππά, Αλεξάνδρα Καζάζου, Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μαρία Αρζόγλου), ενώ «εισπνέουν» την αρχέγονη δύναμη της Μητέρας Φύσης και με τη στάση τους προκαλούν μία συντηρητική κοινωνία αναζητώντας την ισχύ του απόλυτου έρωτα. Από την ταινία απουσιάζει σχεδόν εξ ολοκλήρου ο λόγος, ο σκηνοθέτης επιτρέπει στον φακό του να ρουφήξει τα δρώμενα ως έχουν δίνοντας παράλληλα πρωταγωνιστικό ρόλο στους ήχους και τη συνοδευτική μουσική (The Prefabricated Quartet, Χρήστος Γούσιος, Θοδωρής Παπαδημητρίου, Μιχάλης Σιώνας).

Γοητευτικές εικόνες

Μέσα από βαθιά γοητευτικές εικόνες αφήνει το συναίσθημα να κατακλύσει την ιστορία που ξεχύνεται μπροστά μας με συγκινητική ελευθερία σε αυτή την ανεξάρτητη παραγωγή του ίδιου του Σεβαστίκογλου, σε συμπαραγωγή με τη Φαντασία Οπτικοακουστική ΕΠΕ. Οι «Κραυγές» μάς θυμίζουν ότι το σινεμά είναι και προσωπική υπόθεση του δημιουργού. «Δεν αντέχουμε πια να καούμε από πάθος, λέξεις, ιδέες και ειλικρινή πόθο για ό,τι πραγματικά μας συγκλονίζει» αναφέρει ο Π. Σεβαστίκογλου. «Ζώντας σε έναν κόσμο όπου διαρκώς φοβόμαστε μήπως κάτι “χάσουμε”, υψώνουμε προστατευτικούς τοίχους για να μη διαλυθούμε μέσα σε μια άλλη ανθρώπινη ψυχή. Εχουμε χάσει την αίσθηση της τραγωδίας. Η νοσταλγία για την άγρια, αδάμαστη φύση μας, όμως, μας ακολουθεί και το σώμα κατανοεί μέσω των αισθήσεων τι είναι τι. Κινείται σε επίπεδα που η λογική δεν θα μπορούσε ποτέ να συλλάβει».