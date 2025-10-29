Οι οικονομικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να ωθήσουν τα επίπεδα χρέους των ΗΠΑ πάνω από αυτά της Ιταλίας και της Ελλάδας μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ύστερα από εκτεταμένες μειώσεις φόρων και αυξημένες αμυντικές δαπάνες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Με αναφορά στα αυξανόμενα επίπεδα χρέους των ΗΠΑ και στις προσπάθειες που κατέβαλαν η Ρώμη και η Αθήνα για τον έλεγχο των δαπανών μετά το οικονομικό κραχ του 2008 και την πανδημία COVID-19, το ΔΝΤ προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα δουν το χρέος τους να αυξάνεται από 125% σε 143% του ΑΕΠ έως το 2030, ενώ αυτό της Ιταλίας θα παραμείνει σταθερό σε περίπου 137%. Η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο για να μειώσει τον λόγο του χρέους προς ΑΕΠ από 146% σε 130% κατά την ίδια περίοδο. Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ, η Αθήνα κατάφερε να αντιμετωπίσει την υπερβολική αύξηση δαπανών στον προϋπολογισμό, που το 2020 εκτοξεύτηκε στο 210% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Εν μέσω φορολογικών περικοπών για τους υψηλόμισθους, οι ΗΠΑ αναμένεται να εμφανίσουν ετήσια δημοσιονομικά ελλείμματα άνω του 7% τα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ η Ιταλία αναμένεται να μειώσει το έλλειμμα δαπανών της φέτος στο 2,9%, επιτρέποντάς της να πιάσει το όριο του 3% που όρισαν οι Βρυξέλλες, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύθηκε στους «Financial Times».

Κάτι αλλάζει στις ανακαινίσεις κατοικιών

Θα μοιάζει λιγότερο με το «Εξοικονομώ» και περισσότερο με το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», το οποίο μετά το λίφτινγκ έχει γίνει ανάρπαστο. Ο λόγος για το νέο στεγαστικό πρόγραμμα, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με πόρους από το ΕΣΠΑ και θα έρθει αφού ανάψει το πράσινο φως η Κομισιόν. Στόχος του νέου προγράμματος, να πέσουν περισσότερα σπίτια στην αγορά και να μπει φρένο στο ράλι των ενοικίων. Η Αθήνα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες για την αναθεώρηση του νέου ΕΣΠΑ, με το τοπίο να αναμένεται να ξεκαθαρίσει στο τέλος Δεκεμβρίου. Οπως εξήγησε ο Νίκος Παπαθανάσης (ΕΡΤ), «στο “Εξοικονομώ” μέχρι σήμερα όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα είχαν στο 100% τον όρο της ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή θέματα που είχαν σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση. Τι συζητά ο Πρωθυπουργός; Οτι μερική ενεργειακή αναβάθμιση είναι στο επίπεδο του 20%-30% και το υπόλοιπο 60%-80% γενική ανακαίνιση του ακινήτου». Το εισόδημα θα παίζει ρόλο, «αλλά θα είναι διευρυμένο, ίσως περισσότερο και υψηλότερο από αυτό το οποίο προβλέπεται στο Σπίτι μου ΙΙ», ενώ θα υπάρχει και όριο στα τετραγωνικά του ακινήτου. Αν όλα πάνε καλά, το πρόγραμμα αυτό θα «τρέξει» μέσα στο πρώτο εξάμηνο 2026».

Φόροι κρατούν ζεστά τα κρατικά ταμεία

Σχεδόν 1,8 δισ. ευρώ περισσότερα από αυτά που είχαν προϋπολογιστεί είναι τα καθαρά φορολογικά έσοδα μετά από επιστροφές που εισπράχθηκαν το 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, τα καθαρά έσοδα από φόρους μετά επιστροφών το 9μηνο έφτασαν τα 46,013 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,790 δισ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού. Ποσό ύψους 342 εκατ. ευρώ φορολογικών εσόδων του πρώτου διμήνου προσμετράται δημοσιονομικά στο έτος 2024. Οι εισπράξεις από φόρους προ επιστροφών ανήλθαν σε 52,722 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,088 δισ. ευρώ ή 4,1% έναντι του στόχου, κυρίως εξαιτίας της καλύτερης απόδοσης στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους (φόροι εισοδήματος, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κ.λπ.) όσο και από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2025.

Πλησιάζουν τον πάτο τα έσοδα από τόκους

Μέση πτώση 19% στα καθαρά κέρδη των ελληνικών τραπεζών σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο «βλέπουν» οι αναλυτές της Bank of America (BofA), καθώς τα καθαρά έσοδα από τόκους πλησιάζουν το προβλεπόμενο χαμηλό, ως αποτέλεσμα της μείωσης των επιτοκίων από την ΕΚΤ. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα έσοδα από τόκους θα πέσουν στο χαμηλότερο σημείο τους στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, ενώ αναμένεται να ανακάμψουν από τις αρχές του 2026. Επιπλέον, η BofA αναφέρει ότι η ανάπτυξη των δανείων επιβραδύνθηκε κατά το γ’ τρίμηνο του έτους, με Πειραιώς και Eurobank να εμφανίζουν καλύτερη εικόνα από Alpha Bank και Εθνική. Τέλος, οι αναλυτές ρίχνουν σημαντικό βάρος στην έντονη κινητικότητα που παρατηρείται στο πεδίο των συγχωνεύσεων και εξαγορών, που ενισχύει τους δείκτες απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, αλλά και τα μη επιτοκιακά έσοδα των τραπεζών.

Αναβάθμιση από τον οίκο FTSE Russell

Η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς από τον οίκο FTSE Russell, τον δεύτερο μεγαλύτερο πάροχο δεικτών παγκοσμίως με μερίδιο αγοράς 15% περίπου, από το καθεστώς «Προηγμένης Αναδυόμενης Αγοράς» (Advanced Emerging Market) σε καθεστώς «ανεπτυγμένης αγοράς» (Developed Market) που θα τεθεί σε ισχύ από το άνοιγμα της αγοράς τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, αποτελεί την απαρχή μίας διαδικασίας που με ορίζοντα το 2027 το Χρηματιστήριο της Αθήνας αναμένεται να αποκτήσει το στάτους της «ανεπτυγμένης αγοράς» από το σύνολο των παροχών δεικτών και κυρίως του σημαντικότερου, της MSCI, τους δείκτες του οποίου ακολουθούν πάνω από το 70% των διεθνών funds.

Περικοπές 48.000 θέσεων εργασίας

Η εταιρεία μεταφορών United Parcel Service (UPS) έκανε περικοπές 48.000 θέσεων εργασίας, στη διοίκηση και στο λειτουργικό της κομμάτι, όπως αποκάλυψε η εταιρεία χθες στα πλαίσια ανακοίνωσης των κερδών της. Από αυτές τις θέσεις οι 14.000 ήταν θέσεις διαχείρισης και 34.000 ήταν θέσεις στο κομμάτι των λειτουργιών. Οι μειώσεις προήλθαν από απολύσεις και εθελούσιες, ανέφερε η εταιρεία. Οι περικοπές θέσεων εργασίας ήταν μεγαλύτερες από αυτές που ανακοίνωσε η εταιρεία μεταφορών τον Απρίλιο, όταν δήλωσε ότι θα περικόψει περίπου 20.000 θέσεις εργασίας στο κομμάτι των λειτουργιών.