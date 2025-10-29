Πέντε υποψήφιοι έχουν μείνει στη λίστα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Η θητεία του σημερινού επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ λήγει στα μέσα του επόμενου έτους και πλέον ο Λευκός Οίκος φαίνεται ότι θέλει να ανακοινώσει το πρόσωπο που θα τον διαδεχτεί πριν από το τέλος του 2025.

Από τη λίστα περίπου μιας ντουζίνας ονομάτων που έχουν ακουστεί κατά καιρούς τώρα φαίνεται ότι έχουν «προκριθεί» για τον δεύτερο γύρο συνεντεύξεων πέντε άτομα.

Ο υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μπέσεντ πραγματοποίησε πρόσφατα σειρά συνεντεύξεων με πρόσωπα που θα μπορούσαν να αναλάβουν τον κομβικό αυτόν ρόλο για την αμερικανική οικονομία στην προεδρία της Fed και τώρα ετοιμάζεται για τον δεύτερο γύρο των συνεντεύξεων αυτών.

Τα πέντε ονόματα που παίζουν αυτό το διάστημα περιλαμβάνουν δύο τα οποία είχαν προταθεί από την αρχή για το διοικητικό συμβούλιο της Fed από τον ίδιο τον Τραμπ: τον Κρίστοφερ Ουόλερ και τη Μισέλ Μπόουμαν, η οποία είναι επίσης και αντιπρόεδρος στην εποπτεία των τραπεζών, όπως είπε ο Μπέσεντ τη Δευτέρα.

Ως τα δύο βασικότερα φαβορί πάντως προβάλλουν ο Κέβιν Χάσετ, ο οποίος διατελεί επικεφαλής των οικονομικών συμβούλων του Λευκού Οίκου (White House National Economic Council), και ο Κέβιν Γουόρς, πρώην κυβερνήτης της Fed, ο οποίος είχε προταθεί από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζoρτζ Μπους τον νεότερο. Στην κούρσα βρίσκεται επίσης και ο Ρικ Ρίντερ, υψηλόβαθμο στέλεχος της BlackRock, ο οποίος επιβλέπει τις τεράστιες επενδύσεις του ομίλου, ανέφεραν πληροφορίες της «Wall Street Journal».

Βασικός υποψήφιος έχει διατελέσει στο παρελθόν και ο ίδιος ο Σκοτ Μπέσεντ, αλλά ο υπουργός Οικονομικός αφαίρεσε τον εαυτό του από τη λίστα των υποψηφίων, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Τραμπ αυτή την εβδομάδα. Πηγές της «Wall Street Journal» πάντως ανέφεραν ότι ο «κλήρος» για την ηγεσία της Fed μπορεί να ξαναπέσει σε αυτόν εάν ο Τραμπ δεν μείνει ευχαριστημένος με άλλους υποψηφίους των οποίων τα ονόματα έχουν πέσει στο τραπέζι.

Τις πιο στενές σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ φέρεται ότι τις έχουν αυτό το διάστημα οι Γουόρς και Χάσετ, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητές τους απέναντι σε άλλους υποψηφίους να λάβουν το χρίσμα της Fed. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει πει ότι έχει στη λίστα του τους δύο αυτούς υποψηφίους, μαζί με τον Γουόλερ. Ομως ο Ρίντερ της BlackRock φαίνεται ότι εντυπωσίασε τον Μπέσεντ κατά τη διάρκεια της αρχικής συζήτησης για την υποψηφιότητά του νωρίτερα το καλοκαίρι, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και τα οποία επικαλείται η «Wall Street Journal».

Η συνεδρίαση της Fed

Η Fed συνεδριάζει σήμερα για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής, με τις αγορές να περιμένουν μείωση των επιτοκίων δανεισμού σε δολάρια κατά 25 μονάδες βάσης.

Τους προηγούμενους μήνες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κοντραριστεί με τον Τζερόμ Πάουελ ζητώντας μεγάλες μειώσεις επιτοκίων, τις οποίες όμως ο πρόεδρος της Fed δεν έκανε κυρίως επειδή ανησυχούσε για τις επιπτώσεις που θα έχει στον πληθωρισμό των ΗΠΑ η πολιτική επιβολή δασμών από τον αμερικανό πρόεδρο.

Οι επιθέσεις του Τραμπ στον Πάουελ είχαν φτάσει σε τέτοιο βαθμό που οι αγορές άρχισαν να ανησυχούν για την ανεξαρτησία της Fed, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε φτάσει σε σημείο να απειλήσει τον κεντρικό τραπεζίτη ακόμη και με αντικατάσταση. Με τη Fed να αποτελεί ανεξάρτητο θεσμό, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε δικαστικές διαμάχες υπονομεύοντας το κύρος της ισχυρότερης κεντρικής τράπεζας του κόσμου.