Δημοφιλή
Έρχεται «δώρο» 250 ευρώ από τον ΕΦΚΑ - Ποιοι το παίρνουν και πότε
Μπορεί ο δωρητής να πάρει πίσω την περιουσία; Τι προβλέπει ο νόμος για αχάριστους «κληρονόμους»
Ηλεκτρονική Ταυτότητα: Πρόστιμο έως και 10% στην αξία του ακινήτου
Καθηγητής βρήκε τον υιοθετημένο αδερφό του μετά από 57 χρόνια στην ίδια πόλη - Η συγκινητική ιστορία βγαλμένη
Κίσσαμος: Πώς έγινε η εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου στο γλέντιο χαστούκι και η λογομαχία, τι υποστηρίζει ο
Πληρωμές συντάξεων: Πότε θα δείτε χρήματα στον λογαριασμό σας πριν την ώρα τους
Χώροι στάθμευσης στις πολυκατοικίες: 13 αινίγματα και οι απαντήσεις τους για τις πιλοτές
Η Μπριζίτ Μακρόν καταχωρημένη με ανδρικό όνομα από τις φορολογικές αρχές
Έρχονται πρόστιμα σε όσους δεν δηλώσουν τα ελαιόδεντρα τους και την ποσότητα ελαιόκαρπου
Επίδομα έως 600 ευρώ: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις
Έγκλημα στη Φοινικούντα: Μαρτυρία σοκ για τους δύο 22χρονους – «Ο άλλος δεν έχει καταλάβει τίποτα σου λέω»
Κάτοικος της περιοχής περιγράφει τι άκουσε να λέει στο τηλέφωνο ο 22χρονος κατηγορούμενος ως συνεργός λίγη ώρα πριν το διπλό φονικό - Τι έχει καταθέσει ο φερόμενος ως εκτελεστής για τα τηλεφωνήματα του «συνεργού»
OΠΕΚΕΠΕ: Δεκατρείς στη φυλακή για τις παράνομες επιδοτήσεις – Ελεύθερος ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης
Δεκατρείς προσωρινά κρατούμενοι είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός της μαραθώνιας ανακριτικής διαδικασίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την απόφαση ανακριτή και εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως να οδηγηθούν στη φυλακή τρεις ακόμα κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα Δευτέρα . Μετά την πρώτη προφυλάκιση το πρωί του πρώτου κατηγορούμενου, ο οποίος φέρεται να υπέβαλε ψευδή στοιχεία, το δρόμο […]
Με έξοδα του Μάριου Ηλιόπουλου θα έχει VAR το Ηλιούπολη – ΑΕΚ για το Κύπελλο
Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Ηλιούπολη για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, σε ένα παιχνίδι που αρχικά δεν είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί με VAR, καθώς στη φάση αυτή η χρήση του δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, η Ένωση δεν θέλει να αφήσει το θέμα στην τύχη του. Με πρωτοβουλία του προέδρου […]
ΠΑΟΚ: Μπήκε στο “νόημα” του Λουτσέσκου ο Γιακουμάκης
Ο Κρητικός φορ βρήκε στον χρόνο τον πιο πολύτιμο σύμμαχό του ολοκληρώνοντας μια αγωνιστική μετάλλαξη που επισφραγίστηκε με την απόλυτη αναγνώριση από τον Λουτσέσκου.