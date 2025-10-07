Δημοφιλή
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Πηγές ΝΔ: Έκθετη η αντιπολίτευση μετά την αποστολή του σημειώματος Βάρρα από τον Γιώργο Μυλωνάκη
Πηγές της ΝΔ υποστηρίζουν ότι η αντιπολίτευση εκτέθηκε, μετά τη δημοσιοποίηση σημειώματος που είχε δαιμονοποιηθεί, αλλά αποδείχθηκε εσωτερικό και άτυπο. Επιβεβαιώθηκαν όσα είχε αναφέρει ο Γ. Μυλωνάκης στη Βουλή.
Ποιοι είναι οι όροι της Χαμάς για να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ – Συνεχίζονται οι μαραθώνιες συνομιλίες στην Αίγυπτο
Τους βασικούς όρους της Χαμάς για την αποδοχή του αμερικανικού σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ στην Αίγυπτο, αποκάλυψε στέλεχος της οργάνωσης. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Χαμάς Φαουζί Μπαρχούμ, οι όροι που θέτει η οργάνωση περιλαμβάνουν: Μόνιμη και συνολική κατάπαυση του πυρός Πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών […]
Παναγιώτης Ψωμιάδης: Στο εδώλιο μετά από επτά αναβολές
Για τις 22 Οκτωβρίου προσδιορίστηκε η εκκίνηση της δίκης για τα λεγόμενα «45άρια» έργα της άλλοτε Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, υπόθεση για την οποία κατηγορούνται ο πρώην νομάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης κι ο αδελφός του Διονύσης επί των ημερών του αντινομάρχης. Μαζί τους παραπέμφθηκαν να δικαστούν άλλα έξι άτομα, πρώην στελέχη της Νομαρχίας. Ύστερα από επτά αναβολές που […]
Λευκός Οίκος: Αβέβαιη η πληρωμή των ομοσπονδιακών υπαλλήλων λόγω shutdown
Αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να μην πληρωθούν για τις ημέρες διαθεσιμότητας κατά τη διάρκεια του shutdown βρίσκονται χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι, σύμφωνα με έγγραφο του Λευκού Οίκου που αποκαλύπτει το Axios και επιβεβαιώνει το Bloomberg. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, με επικεφαλής τον Ράσελ Βάουτ, φέρεται να συνέταξε υπόμνημα, στο οποίο αμφισβητείται η υποχρέωση της […]
Εβάν Φουρνιέ: Ατομική προπόνηση σήμερα, υψηλές πιθανότητες να «προλάβει» Παναθηναϊκό
Ο Γάλλος σταρ των Ερυθρόλευκων Έβαν Φουρνιέ αντιμετωπίζει ένα ελαφρύ τραυματισμό στην ποδοκνημική και η παρουσία του στα παρκέ των δύο επόμενων αγώνων του Ολυμπιακού δεν είναι σίγουρη. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την «νεοφώτιστη» Dubai BC για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague την Παρασκευή, ενώ την Κυριακή υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την δεύτερη αγωνιστική της Basket […]