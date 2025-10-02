Η κινητικότητα στην Αριστερά εστιάζεται αυτές τις μέρες στον ΣΥΡΙΖΑ, που βλέπει, μία μετά την άλλη, τις δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως όχι απλώς να επιμένουν σε χαμηλές πτήσεις για το κόμμα, αλλά και τις εταιρείες να «μετρούν» την εκλογική επιρροή του Αλέξη Τσίπρα και ενός ενδεχόμενου νέου σχηματισμού στον οποίο θα ηγείται. Παρότι επισήμως η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν σχολιάζει αυτό το ενδεχόμενο, η κουβέντα συνεχίζεται μέσω δημοσιευμάτων και φημολογιών για τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Μπορεί στην Αμαλίας να διαψεύδουν ανεπισήμως πως ο πρώην πρωθυπουργός θα αποχωρήσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ εντός του πρώτου δεκαημέρου του Οκτωβρίου, παραδίδοντας την έδρα του, ωστόσο αυτή η επιλογή θα ήταν μια καθαρή λύση, που δεν αφήνει παραθυράκια επιστροφής, κόβει μια και καλή τη σχέση του Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να εμποδίζει τη σημερινή κοινοβουλευτική παρουσία του κόμματος – είναι ένας πιο βελούδινος τρόπος διαζυγίου, παρότι το αποτέλεσμα για την Κουμουνδούρου δεν αλλάζει. Και είναι μια επιλογή που ενδεχομένως υπάρχει στο τραπέζι για τον Τσίπρα, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο πρώην πρωθυπουργός απαντά και στην πρώτη κατηγορία που ακούστηκε από τους πολιτικούς του αντιπάλους: πως του λείπει, όπως είπε, η ενεργός πολιτική, την ώρα που όχι μόνο εξακολουθεί να είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχει πάρει τον λόγο ούτε μία φορά στο Κοινοβούλιο από την παραίτησή του από την ηγεσία του κόμματος και μετά. Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση του βιβλίου είναι ορόσημο, πράγμα που σημαίνει πως από το τέλος του χρόνου και μετά τα πράγματα δεν θα είναι τα ίδια στο ευρύτερο συριζαϊκό πεδίο.

Τσίπρας στη Σορβόννη

Μία ημέρα μετά την αυριανή ομιλία Τσίπρα στη Σορβόννη, μετά την οποία θα δεχτεί ερωτήσεις από τους φοιτητές, αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – στη σκιά της δικής του επικείμενης απόφασης, που αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα σημείο συζήτησης στα κομματικά πηγαδάκια. Δεν αποκλείεται το θέμα να τεθεί και στη συνεδρίαση, όπως αντίστοιχα έγινε στην Πολιτική Γραμματεία και (λιγότερο) στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Κι αυτό τη στιγμή που ο Σωκράτης Φάμελλος λειτουργεί με τακτική συνεργασιών, με το βλέμμα εκ των πραγμάτων κυρίως στραμμένο προς την πλευρά της Νέας Αριστεράς. Και πιο πρόσφατα, ο Φάμελλος έχει επιμείνει στην ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου ψηφοδελτίου που θα κατέβει στις εκλογές για να κερδίσει τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο θα προκύψει μέσα από την ώσμωση των κοινών πρωτοβουλιών εντός και εκτός Βουλής, αλλά και μέσα από ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η πρόσκληση έχει βρει (μισή) ανταπόκριση μόνο από την Πατησίων – όμως ακόμα κι εκεί τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί, ακόμα και σε επίπεδο πολιτικής, όπως φαίνεται στην περίπτωση των εξοπλιστικών, σε ζητήματα που η Νέα Αριστερά σηκώνει πολύ στην ατζέντα της.

Παράλληλα, πάντως, δεν είναι λίγα τα στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ που λένε πως οι δύο ΚΟ που προέρχονται από τη μήτρα του πάλαι ποτέ κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να γίνουν ξανά σάρκα μία, ανακαταλαμβάνοντας τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Τα εμπόδια που υπάρχουν σ’ αυτήν την εξέλιξη, πάντως, μπορεί να μην είναι τόσα όσα ήταν την περίοδο αμέσως μετά την αλλαγή ηγεσίας στην Κουμουνδούρου, όμως συνεχίζουν να υπάρχουν – πώς θα μπορούσαν να ξεπεραστούν; Μόνο για τη δημιουργία ενός τείχους προστασίας στελεχών (που δεν είναι ευπρόσδεκτα στην Αμαλίας) ή δομών (που ολοκληρώνουν τον κύκλο τους) απέναντι στις κινήσεις Τσίπρα.