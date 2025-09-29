Η επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στον πρωινό καφέ του Μεγάρου Μαξίμου, ύστερα από μία εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, σηματοδοτεί και την επιστροφή του στη διαχείριση όσων απειλούν να ανατρέψουν τη διπλή κυβερνητική επιχείρηση αφενός για επιτάχυνση έργου αφετέρου για διατήρηση της πρωτοβουλίας κινήσεων στη δημόσια σφαίρα. Δύο μέτωπα – το ανοιχτό τραύμα των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – προκαλούν αντιπολιτευτικό πυρ ομαδόν και, εν μέσω κοινωνικής δυσαρέσκειας όπως φάνηκε με τη χθεσινή ανταπόκριση πολιτών σε συγκεντρώσεις συμπαράστασης στα αιτήματα συγγενών θυμάτων των Τεμπών, φέρνουν την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση.

Το Μαξίμου διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει εύκολη διαχείριση ούτε περιθώριο για (νέους) λανθασμένους πολιτικούς χειρισμούς, που αυτομάτως θα επιδείνωναν τις τάσεις αρνητισμού στην κοινωνία, όπως βλέπουν οι δημοσκόποι. «Η Πολιτεία πρέπει να στέκεται με ευαισθησία δίπλα στους ανθρώπους που πονούν, ακόμη κι όταν την αμφισβητούν. Αυτό επιτάσσει η ανθρωπιά και ο πολιτισμός μας. Σεβόμαστε τις αποφάσεις της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, αυτό επιτάσσει το κράτος δικαίου το οποίο δεν μπορούμε να επικαλούμαστε α λα καρτ» έγραψε ο Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπηση έργου αναφερόμενος στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. Και δείχνοντας ουσιαστικά ότι η κυβερνητική γραμμή είναι μια απόπειρα ισορροπίας ανάμεσα στο ανθρώπινο και στη θεσμικότητα, επέμεινε ότι είναι «αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης» τα αιτήματα εκταφής. Εξάλλου ανέφερε ως προς την έναρξη της δίκης (επιβεβαιώνοντας ότι αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο στοίχημα) ότι «αέναες καθυστερήσεις μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε παραγραφές αδικημάτων, που θα ήταν η απόλυτη ασέβεια στη μνήμη των νεκρών».

Αγώνας δρόμου για ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εκτόνωση που ψάχνει εναγωνίως το Μαξίμου δεν επιτυγχάνεται στα θέματα των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, αντίθετα οι κυβερνώντες αναζητούν – παρότι πρόκειται για διαφορετικής τάξεως υποθέσεις – την ίδια ισορροπία: αυτήν ανάμεσα στις αντεπιθέσεις και στη γραμμή απολογίας. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται αγώνας δρόμου ώστε να μην προκύψουν απρόοπτα με τις πληρωμές παραγωγών και την εφαρμογή του σχεδίου που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η αντιπολίτευση κρατά καθημερινά στο κάδρο τον υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Γιώργο Μυλωνάκη και άρα το Μαξίμου ότι «όχι μόνο γνώριζε αλλά ενορχήστρωνε την επιχείρηση των παράνομων επιδοτήσεων» (ΠΑΣΟΚ). Κι αυτό ενώ, όπως έχουν δημοσιεύσει αναλυτικά τα «ΝΕΑ», είναι ορατή και προβληματίζει τους γαλάζιους η επιδείνωση της κυβερνητικής εικόνας σε ζητήματα διαφάνειας. Τελευταίο γκάλοπ (GPO/Stat) έδειξε ότι η διαφθορά είναι δεύτερη (14,5%) στη λίστα με τα σημαντικότερα προβλήματα μετά την ακρίβεια (57,8%).

Το Υπουργικό

Στη μεγάλη εικόνα το Μαξίμου «παίζει» με σύστημα «3+3 μήνες» – με τελικό ορίζοντα δηλαδή τον Απρίλιο του 2026 όταν θα πραγματοποιηθεί το κομματικό συνέδριο και, πιθανώς, να ανοίξει πακέτο στοχευμένων παροχών. Υστερα από την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που σημαδεύτηκε από την ακυρωθείσα συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδεινώνοντας το ήδη οξυμένο εσωτερικό κλίμα (η αντιπαράθεση για την εξωτερική πολιτική θα μεταφερθεί στη Βουλή στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου), ανοίγει μία εβδομάδα με κυβερνητικό και εσωκομματικό ενδιαφέρον. Διότι περιλαμβάνει το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας σεζόν και καταλήγει στα γενέθλια της ΝΔ που θα εορταστούν στο πλαίσιο του συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ (3-5 Οκτωβρίου) στην Παιανία. Στη συνεδρίαση του Υπουργικού, κεντρική θέση έχει το νομοσχέδιο με τις φοροαπαλλαγές που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, εκείνο με τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις και τη στρατιωτική θητεία και εφόσον διευθετηθούν ορισμένες εκκρεμότητες θα εγκριθεί εκείνο για τη νόμιμη μετανάστευση. Πέραν του προγραμματισμού των προσλήψεων για το 2026 αναμένεται πρώτη κουβέντα για τις προτεραιότητες και τους στόχους των υπουργείων στο επόμενο έτος.