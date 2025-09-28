Σχεδόν το σύνολο των χρηστών Διαδικτύου πραγματοποιεί καθημερινά κάποιας μορφής ηλεκτρονική συναλλαγή. Μάλιστα η ολοένα και πιο συχνή πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών έχει εκπαιδεύσει τους Ελληνες και στη χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών. Είναι ενδεικτικό, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση ηλεκτρονικού εμπορίου της Nexi Ελλάδος, ότι οι online συναλλαγές αποτελούν πλέον καθημερινότητα για τους Ελληνες, με το 97% των χρηστών του Διαδικτύου, με τις πληρωμές μέσω χρεωστικών καρτών να κυριαρχούν με ποσοστό 57% ακολουθούμενες από το PayPal (49%), την ίδια στιγμή που ανοδική πορεία σημειώνουν τα ψηφιακά πορτοφόλια (Apple Pay, Google Pay).

Τα συγκριτικά στοιχεία επιβεβαιώνουν μάλιστα την ταχεία ωρίμανση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα καθώς εκτός από την αύξηση των χρηστών Διαδικτύου που πραγματοποιούν online αγορές κατά τρεις μονάδες σε σχέση με το 2023, οι χρεωστικές κάρτες κατέγραψαν θεαματική αύξηση +48% (57% το 2024 έναντι 9% το 2023) και καθιερώθηκαν ως η κυρίαρχη μέθοδος πληρωμής. Παράλληλα, το PayPal ενισχύθηκε κατά 11%, ενώ τα ψηφιακά πορτοφόλια Apple/Google Pay σημείωσαν άνοδο κατά 12% αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των εναλλακτικών λύσεων πληρωμής.

Εντυπωσιακή είναι και η στροφή στα εγχώρια ηλεκτρονικά καταστήματα, με το ποσοστό των καταναλωτών που τα προτιμά να ανεβαίνει από 49% το 2023 σε 78% το 2024 (+29%). Η συνολική αξία των ηλεκτρονικών δαπανών των Ελλήνων για το 2024 εκτιμάται στα 29,4 δισ. ευρώ και από αυτά τα 9,1 δισ. ευρώ αφορούν ταξίδια και διαμονή, τα 6,5 δισ. ευρώ υπηρεσίες, τα 5,6 δισ. ευρώ προϊόντα μόδας και ένδυση, τα 5,1 δισ. ευρώ οικιακά είδη και τα 3,1 δισ. ευρώ προϊόντα καθημερινής χρήσης.