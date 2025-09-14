Ο Τσάρλι Κερκ δεν υπήρξε απλώς ένας πιστός και φανατικός οπαδός του Ντόναλντ Τραμπ και του κινήματος MAGA. Ηταν ένα από τα βασικά «γρανάζια» στον μηχανισμό που είχε στήσει ο πρόεδρος, με τεράστια επιρροή στα κοινωνικά Μέσα και τη νεολαία. Ενας «ινφλουένσερ» με όλη τη σημασία της λέξης και με τρομακτική ισχύ, όπως αποδεικνύει και έρευνα του TikTok, που διαπίστωσε πως ήταν ο άνθρωπος τον οποίο εμπιστεύονταν περισσότερο οι χρήστες της πλατφόρμας με ηλικία κάτω των 30 ετών.

Ολα δείχνουν, μάλιστα, πως ασκούσε ιδιαίτερη επίδραση στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι ντι Βανς, ο οποίος από πολλούς θεωρείται ως ο «ιθύνων νους» του MAGA και το απόλυτο φαβορί για να διαδεχθεί τον Τραμπ στην ηγεσία των Ρεπουμπλικανών και την προεδρία. Ο ίδιος ο Βανς, άλλωστε, αφήνει να εννοηθεί πως ήταν ο Κερκ αυτός που όχι μόνο τον έπεισε να θέσει υποψηφιότητα για τη Γερουσία, αλλά του άνοιξε και τον δρόμο για να γίνει το «νούμερο δύο».

Ίσως δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι αρκετοί θεωρούσαν πως οι φιλοδοξίες του έφταναν πολύ πιο μακριά από το Διαδίκτυο και το παρασκήνιο και οδηγούσαν στον Λευκό Οίκο…