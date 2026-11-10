Βρήκαν μορφή σιδήρου στη Σελήνη: Το πρόβλημα είναι ότι δεν είχε καμία δουλειά εκεί

Ένα απρόσμενο εύρημα στο σεληνιακό έδαφος ενδέχεται να φωτίσει μια από τις μεγαλύτερες επιστημονικές εκκρεμότητες σχετικά με την ιστορία της Σελήνης: το αρχαίο μαγνητικό της πεδίο.

Ερευνητές που μελέτησαν δείγματα από την κινεζική αποστολή Chang’e-6 εντόπισαν μια ασυνήθιστη μορφή μεταλλικού σιδήρου, γνωστή ως γ-Fe (γάμμα-σίδηρος), η οποία δεν είχε επιβεβαιωθεί μέχρι σήμερα σε φυσικά σεληνιακά δείγματα.

Η ανακάλυψη είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς αυτή η κρυσταλλική μορφή σιδήρου κανονικά διατηρείται μόνο σε υψηλές θερμοκρασίες.

Καθώς ψύχεται, μετατρέπεται σε διαφορετική δομή, γεγονός που καθιστά την παρουσία της στη σεληνιακή επιφάνεια ένα επιστημονικό αίνιγμα.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον καθηγητή Χαϊφένγκ Ντου από το Ινστιτούτο Επιστημών Υψηλού Μαγνητικού Πεδίου της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, εντόπισε τα σωματίδια μέσα σε μικροσκοπικούς κόκκους γυαλιού που δημιουργήθηκαν από προσκρούσεις μετεωριτών.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η απότομη ψύξη του λιωμένου υλικού, η παρουσία μικρών ποσοτήτων άνθρακα και το γυάλινο περίβλημα ενδέχεται να συνέβαλαν στη διατήρηση αυτής της ασυνήθιστης μορφής.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η μαγνητική συμπεριφορά των νανοσωματιδίων.

Ορισμένα εμφανίζουν σταθερή μαγνητική διάταξη, η οποία θα μπορούσε να διατηρεί πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στη Σελήνη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το εύρημα μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη πολύτιμο «μαγνητικό απολίθωμα», βοηθώντας στην ανασύνθεση της αρχαίας μαγνητικής ιστορίας της Σελήνης.