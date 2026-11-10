Συνελήφθη ο Ιρανός «βασιλιάς του Instagram» στις ΗΠΑ – Ληστείες, απαγωγές, γυναίκες και ξέφρενα πάρτυ

Στα χέρια των αμερικανικών αρχών βρίσκεται πλέον ο 55χρονος Φαρζάντ «Τόνι» Τουτούνι, ευρύτερα γνωστός στα κοινωνικά δίκτυα ως ο Ιρανός «βασιλιάς του Instagram».

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) των Ηνωμένων Πολιτειών, η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου. Ο Τουτούνι αντιμετωπίζει κατηγορίες για σοβαρό παρελθοντικό ποινικό μητρώο που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εκβιασμούς, ληστείες και απαγωγές.

Ο ίδιος διέμενε σε μια πολυτελή έπαυλη αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων στους λόφους του Χόλιγουντ και φρόντιζε να προβάλλει καθημερινά έναν προκλητικό τρόπο ζωής. Στους λογαριασμούς του δημοσίευζε διαρκώς φωτογραφίες και βίντεο με δεσμίδες χρημάτων, ημίγυμνες γυναίκες, ιδιωτικά αεροσκάφη και ασταμάτητα πάρτι, αυτοαποκαλándose μάλιστα «φιλάνθρωπος του έρωτα» και αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας.

Το «σκοτεινό» παρελθόν και οι απελάσεις

Η διαδρομή του στις ΗΠΑ υπήρξε πολυτάραχη. Είχε περάσει για πρώτη φορά τα σύνορα της χώρας νόμιμα το 1983. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια εκδόθηκαν αποφάσεις απομάκρυνσής του –με σημαντικότερη εκείνη του 1999, οπότε και απελάθηκε στο Μεξικό. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι κατάφερε να επιστρέψει παράνομα στις ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2011, διασχίζοντας ποταμό με μια αυτοσχέδια ηλεκτρική σχεδία από τον Καναδά.

Το ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνει καταδίκες για πλαστογραφίες, πλαστές επιταγές, κατοχή παράνομου εξοπλισμού καρτών, καθώς και υποθέσεις απαγωγών και εκβιασμών.

Αυτή τη στιγμή, ο 55χρονος κρατείται σε ομοσπονδιακές φυλακές, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη νέα του απέλαση.