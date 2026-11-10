Σεξουαλική αγωγή στα σχολεία: Η Ευρώπη χωρισμένη στα δύο

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ζητά εκπαίδευση για τη συναίνεση, τις ανθρώπινες σχέσεις και την προστασία των παιδιών από τη βία ήδη από μικρή ηλικία

Η σεξουαλική αγωγή στα σχολεία εξελίσσεται σε ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής, αποκαλύπτοντας σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες που έχουν ενσωματώσει την ολοκληρωμένη ενημέρωση των παιδιών στα σχολικά προγράμματα και σε εκείνες όπου εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί ή έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Με νέα σύσταση που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2026, το Συμβούλιο της Ευρώπης καλεί τις 46 χώρες-μέλη του να εξασφαλίσουν ολοκληρωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και κατάλληλη για κάθε ηλικία σεξουαλική αγωγή. Στόχος δεν είναι μόνο η ενημέρωση για τη βιολογία και την αναπαραγωγή, αλλά κυρίως η προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση, την έμφυλη βία και τους κινδύνους του διαδικτύου.

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Η σύσταση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συναίνεση, στον σεβασμό των προσωπικών ορίων, στη σωματική αυτονομία και στην αναγνώριση συμπεριφορών που συνιστούν κακοποίηση. Παράλληλα, αναγνωρίζει τον πρωτεύοντα ρόλο των γονέων στην ανατροφή των παιδιών, ζητώντας την ενημέρωση και τη συμμετοχή τους στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό.

Η ανάγκη παρέμβασης αποτυπώνεται και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 245 παιδιών και νέων ηλικίας 9 έως 22 ετών από 12 ευρωπαϊκές χώρες. Οι συμμετέχοντες χαρακτήρισαν την υπάρχουσα εκπαίδευση περιορισμένη, συχνά προαιρετική και υπερβολικά επικεντρωμένη στη βιολογία, ζητώντας περισσότερη ενημέρωση για τις σχέσεις, τα συναισθήματα, τη συναίνεση και τη διαδικτυακή ασφάλεια.

Ωστόσο, η Ευρώπη απέχει ακόμη από την εφαρμογή ενός ενιαίου μοντέλου. Σύμφωνα με συγκριτική έρευνα για 25 χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σε 21 υπήρχε θεσμικό πλαίσιο για τη σεξουαλική αγωγή, αλλά μόνο σε 11 η διδασκαλία ήταν πλήρως υποχρεωτική. Στις υπόλοιπες χώρες ήταν προαιρετική ή υποχρεωτική μόνο σε συγκεκριμένες βαθμίδες και σχολεία.

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Οι σκανδιναβικές χώρες συγκαταλέγονται στους πρωτοπόρους. Η Σουηδία διαθέτει μακρά παράδοση σεξουαλικής αγωγής, ενώ στη Φινλανδία η εκπαίδευση συνδέεται με την υγεία, τις ανθρώπινες σχέσεις και την προσωπική ανάπτυξη. Σημαντικό βάρος δίνεται επίσης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο και στη Δανία, διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα καλύπτουν ζητήματα σωματικής ανάπτυξης, σχέσεων, σεβασμού και σεξουαλικής υγείας. Η εφαρμογή και το περιεχόμενο διαφέρουν ανά χώρα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανά περιφέρεια.

Στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, η σεξουαλική αγωγή συνδέεται επίσης με την ισότητα, την πρόληψη της βίας και την εκπαίδευση στις ανθρώπινες σχέσεις. Αντίθετα, σε αρκετές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης η διδασκαλία παραμένει περισσότερο προσανατολισμένη στη βιολογία, στην αναπαραγωγή και στην πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.

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Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ιταλίας, όπου η κυβέρνηση έχει επιλέξει μια πιο περιοριστική προσέγγιση. Η νομοθεσία που προωθήθηκε το 2026 προβλέπει απαγόρευση διδασκαλίας θεμάτων σεξουαλικότητας στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό, ενώ για σχετικά προγράμματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση απαιτείται προηγούμενη ενημερωμένη συγκατάθεση των γονέων.

Ο υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα υποστηρίζει ότι η οικογένεια πρέπει να έχει τον καθοριστικό λόγο στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Οι επικριτές των περιορισμών, αντίθετα, εκτιμούν ότι η έλλειψη συστηματικής ενημέρωσης μπορεί να αφήσει τους ανηλίκους περισσότερο εκτεθειμένους σε κινδύνους.

Η κοινωνική συζήτηση στην Ιταλία είναι ιδιαίτερα έντονη. Έρευνα της Coop και της Nomisma σε 2.000 πολίτες έδειξε ότι το 70% υποστηρίζει την υποχρεωτική σεξουαλική αγωγή από το δημοτικό, το 78% θεωρεί το σχολείο σημαντικό για την εκπαίδευση στις ανθρώπινες σχέσεις και το 90% πιστεύει ότι μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη της βίας και των διακρίσεων. Πρωτοβουλία για δημοψήφισμα κατά των περιορισμών συγκέντρωσε περισσότερες από 500.000 υπογραφές.

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Στην Ελλάδα, η εικόνα είναι διαφορετική αλλά επίσης χαρακτηρίζεται από κενά. Η σεξουαλική αγωγή έχει ενταχθεί θεματικά στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, χωρίς ωστόσο να έχει διαμορφωθεί ένα πλήρες, αυτοτελές και συστηματικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης σεξουαλικής εκπαίδευσης για όλες τις σχολικές βαθμίδες.

Επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2026 επισημαίνει ότι η εφαρμογή παραμένει αποσπασματική, με περιορισμένες διδακτικές ώρες και διαφοροποιήσεις στην κάλυψη βασικών θεμάτων. Έτσι, η ουσιαστική ενημέρωση των μαθητών μπορεί να εξαρτάται από τις επιλογές των σχολικών μονάδων, το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

Το ζήτημα αποκτά πρόσθετη σημασία εξαιτίας της ψηφιακής πραγματικότητας. Τα παιδιά έρχονται πλέον σε επαφή με περιεχόμενο για τη σεξουαλικότητα μέσω κοινωνικών δικτύων, διαδικτυακών πλατφορμών και πορνογραφικών ιστοσελίδων, συχνά πριν αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία για να αξιολογήσουν όσα βλέπουν.

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Το Συμβούλιο της Ευρώπης προειδοποιεί ότι η έλλειψη αξιόπιστης ενημέρωσης μπορεί να ενισχύσει την ευαλωτότητα των ανηλίκων απέναντι στη σεξουαλική εκμετάλλευση, στην παραβίαση προσωπικών ορίων και στη διαδικτυακή κακοποίηση. Γι’ αυτό ζητά κατάλληλα εκπαιδευμένους δασκάλους, επαρκή χρηματοδότηση και προγράμματα που εξελίσσονται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών.

Οι διεθνείς οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της UNESCO διευκρινίζουν ότι η σεξουαλική αγωγή στις μικρές ηλικίες δεν σημαίνει διδασκαλία σεξουαλικών πράξεων. Περιλαμβάνει βασικές έννοιες όπως η αναγνώριση των συναισθημάτων, ο σεβασμός στο σώμα, η προσωπική ασφάλεια και η δυνατότητα του παιδιού να ζητά βοήθεια όταν αισθάνεται ότι απειλείται.

Η ευρωπαϊκή αντιπαράθεση, επομένως, δεν περιορίζεται στο εάν πρέπει να διδάσκεται η σεξουαλική αγωγή, αλλά επεκτείνεται στο περιεχόμενο, στην ηλικία έναρξης και στον ρόλο που πρέπει να έχουν η οικογένεια και το σχολείο.Παρότι οι ευρωπαϊκές χώρες ακολουθούν διαφορετικές πολιτικές, η κατεύθυνση των διεθνών οργανισμών είναι σαφής: η ενημέρωση για τη συναίνεση, τις σχέσεις και τη σωματική αυτονομία αντιμετωπίζεται ως ουσιαστικό εργαλείο πρόληψης της βίας.

Το μεγάλο ζητούμενο για την Ευρώπη είναι πλέον να περιορίσει το χάσμα ανάμεσα στις συστάσεις και στην πραγματικότητα των σχολικών αιθουσών, ώστε η προστασία και η ενημέρωση των παιδιών να μην εξαρτώνται από τη χώρα στην οποία μεγαλώνουν.