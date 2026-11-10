Σεξ, ψέματα και … κατασκοπεία: Πέντε ερωτικές ιστορίες στο στόχαστρο των μυστικών υπηρεσιών

Η παραδοχή του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Jensen Huang, ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα που φέρεται να ήταν κατάσκοπος της Κίνας, επαναφέρει στο προσκήνιο μια διαχρονική απειλή για την εθνική ασφάλεια: την αξιοποίηση προσωπικών και ερωτικών σχέσεων για την απόκτηση απόρρητων πληροφοριών ή την άσκηση επιρροής σε πρόσωπα με σημαντική εξουσία.

Σύμφωνα με το Axios, η υπόθεση του ισχυρού άνδρα της Nvidia παρουσιάζει ομοιότητες με προηγούμενες περιπτώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου προσωπικές σχέσεις αξιωματούχων, πολιτικών και στελεχών συνδέθηκαν με υποψίες ή αποδεδειγμένες ενέργειες ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.

Ωστόσο, υπάρχει μια κρίσιμη διαφορά: σε ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις διαπιστώθηκαν πραγματικές παραβιάσεις της εθνικής ασφάλειας, ενώ σε άλλες οι έρευνες περιορίστηκαν σε υποψίες, χωρίς να αποδειχθεί διαρροή απόρρητων πληροφοριών.

Jensen Huang: Εξωσυζυγική σχέση με μία υπερκατάσκοπο (;)

Ο Jensen Huang παραδέχθηκε την Κυριακή με ανακοίνωση προς τους εργαζομένους της Nvidia, ότι είχε εξωσυζυγική σχέση, μετά από δημοσιεύματα που τον συνέδεσαν με την Alice Huang, στέλεχος της εταιρείας Megaspeed.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι αμερικανικές αρχές φέρονται να υποψιάζονταν ότι το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας είχε στρατολογήσει την Alice Huang, με σκοπό να συγκεντρώσει πληροφορίες για τον επικεφαλής της Nvidia και να επηρεάσει τη στάση του σχετικά με τις πωλήσεις προηγμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης σε κινεζικές εταιρείες.

Η εταιρεία ερευνών Culper Research, η οποία δραστηριοποιείται και στις ανοικτές πωλήσεις μετοχών (short selling), είχε δημοσιεύσει τον Μάιο του 2026 έκθεση για τις δραστηριότητες της Nvidia στην Κίνα. Στην έκθεση περιλαμβάνονταν μαρτυρίες εργαζομένων που υποστήριζαν ότι είχαν δει την Huang στα γραφεία της Megaspeed και ενώ ένας εξ αυτών περιέγραψε τη σχέση του με την Alice Huang ως ιδιαίτερα στενή.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, ωστόσο, ανακοίνωσε ότι διερευνά την υπόθεση, διευκρινίζοντας πως δεν διαθέτει στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι παραβιάστηκαν εταιρικά μυστικά ή διακυβεύθηκε η εθνική ασφάλεια. Την ίδια ώρα, τρεις Ρεπουμπλικανοί πρόεδροι επιτροπών της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων ζήτησαν ενημέρωση από τον Huang σχετικά με τη σχέση του με την Alice Huang και τα μέτρα προστασίας της Nvidia απέναντι σε ξένες απειλές.

James Smith και Katrina Leung: Η 18χρονη σχέση που εξέθεσε το FBI

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις αφορά τον πράκτορα αντικατασκοπείας του FBI James J. Smith και την Katrina Leung, πληροφοριοδότρια της αμερικανικής υπηρεσίας που θεωρήθηκε ύποπτη για μεταφορά πληροφοριών στην Κίνα.

Σύμφωνα με έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσιεύθηκε το 2006, οι δύο διατηρούσαν μυστική ερωτική σχέση επί 18 χρόνια. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Leung είχε μεταφέρει διαβαθμισμένες πληροφορίες της αμερικανικής κυβέρνησης στην Κίνα χωρίς την έγκριση του FBI.

Η υπόθεση αποκάλυψε σοβαρές αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο η υπηρεσία επέβλεπε και διαχειριζόταν τους πληροφοριοδότες της. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η Leung διατηρούσε ερωτική σχέση και με δεύτερο πράκτορα του FBI, τον William Cleveland.

Ο Smith και η Leung συνελήφθησαν το 2003 και τελικά δήλωσαν ένοχοι για ψευδείς δηλώσεις, όχι για κατηγορίες κατασκοπείας.

Maria Butina: Η Ρωσίδα που απέκτησε πρόσβαση σε πολιτικούς κύκλους

Μια ακόμη υπόθεση που απασχόλησε τις αμερικανικές αρχές ήταν εκείνη της Maria Butina, Ρωσίδας ακτιβίστριας που αργότερα ασχολήθηκε με την πολιτική.

Η Butina είχε συνάψει ερωτική σχέση με τον Ρεπουμπλικανό πολιτικό παράγοντα Paul Erickson, ενώ παράλληλα επιδίωκε να αναπτύξει επαφές με πολιτικούς και οργανώσεις στις ΗΠΑ. Το 2018 δήλωσε ένοχη για συνωμοσία καθώς δρούσε ως μη εγγεγραμμένη πράκτορας της ρωσικής κυβέρνησης, όπως επιτάσσει η αμερικανική νομοθεσία.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απέσυραν αρχικό ισχυρισμό ότι χρησιμοποιούσε σεξουαλικές σχέσεις ως αντάλλαγμα για πολιτική πρόσβαση, αναγνωρίζοντας ότι είχαν παρερμηνεύσει τα σχετικά στοιχεία. Ωστόσο, υποστήριξαν ότι η σχέση της με τον Erickson συνέβαλε στην απόκρυψη δραστηριοτήτων που αποσκοπούσαν στην προώθηση ρωσικών συμφερόντων.

Eric Swalwell και Christine Fang: Μια υπόθεση που απασχόλησε το Κογκρέσο

Το όνομα του πρώην βουλευτή των Δημοκρατικών Eric Swalwell συνδέθηκε με την Christine Fang, γυναίκα που οι αμερικανικές αρχές θεωρούσαν ύποπτη για δραστηριότητες υπέρ των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Σύμφωνα με έγγραφα του FBI που αποχαρακτηρίστηκαν τον Αύγουστο του 2026, ο Swalwell αναγνώρισε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τη Fang, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για περιστασιακές συναντήσεις και όχι για σταθερή σχέση. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί αρχικά από το Axios το 2020. Σύμφωνα με εκείνο το ρεπορτάζ, η Fang είχε αναπτύξει επαφές με πολιτικά πρόσωπα στην Καλιφόρνια, μεταξύ των οποίων και ο Swalwell.

Φέρεται να συμμετείχε σε δραστηριότητες συγκέντρωσης χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία και να συνέβαλε στην τοποθέτηση ασκούμενου στο γραφείο του. Αμερικανοί αξιωματούχοι πληροφοριών είχαν αναφέρει ότι η Fang αξιοποιούσε πολιτικές εκδηλώσεις, κοινωνικές επαφές και προσωπικές σχέσεις για να αποκτά πρόσβαση σε πρόσωπα με επιρροή.

Το FBI δεν απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος του Swalwell για παράνομη δραστηριότητα σε σχέση με τη Fang.

Benjamin Bishop: Η ερωτική σχέση που οδήγησε σε διαρροή στρατιωτικών μυστικών

Σε αντίθεση με υποθέσεις στις οποίες οι υποψίες δεν οδήγησαν σε ποινική καταδίκη για κατασκοπεία, η περίπτωση του Benjamin Pierce Bishop περιλάμβανε αποδεδειγμένη αποκάλυψη διαβαθμισμένων πληροφοριών. Ο Bishop, πρώην αντισυνταγματάρχης του αμερικανικού στρατού που εργαζόταν ως πολιτικός υπάλληλος στον τομέα της άμυνας, δήλωσε ένοχος το 2014 για τη διαβίβαση απόρρητων πληροφοριών σε Κινέζα με την οποία διατηρούσε ερωτική σχέση.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, είχε ανακτήσει διαβαθμισμένη φωτογραφία κινεζικού ναυτικού μέσου έπειτα από αίτημα της συντρόφου του. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 87 μηνών, δηλαδή επτά ετών και τριών μηνών, για τη γνωστοποίηση διαβαθμισμένων πληροφοριών εθνικής άμυνας και την παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων.

Η υπόθεση Huang αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της στρατηγικής σημασίας της Nvidia στην παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης. Οι προηγμένοι επεξεργαστές της εταιρείας αποτελούν κρίσιμη υποδομή για την ανάπτυξη συστημάτων AI, ενώ οι εξαγωγές τους προς την Κίνα βρίσκονται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο των τεχνολογικών και εμπορικών περιορισμών της Ουάσιγκτον. Η πιθανότητα ξένες υπηρεσίες πληροφοριών να επιχειρούν να επηρεάσουν στελέχη εταιρειών με πρόσβαση σε κρίσιμες τεχνολογίες αποτελεί σημαντικό ζήτημα για την αμερικανική εθνική ασφάλεια.