Σάλος με τον Ντέιβιντ Ουάλιαμς: Καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση σε 15χρονη και ανάρμοστη συμπεριφορά προς έφηβες

Ο δημοφιλής συγγραφές παιδικών βιβλίων βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών για σεξουαλική επίθεση και ανάρμοστη συμπεριφορά προς έφηβες, μετά την απόρριψη δικαστικού αιτήματος για απαγόρευση δημοσιοποίησής τους.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε το όνομα του Ντέιβιντ Ουάλιαμς, ενός από τους πιο εμπορικούς συγγραφείς παιδικών βιβλίων παγκοσμίως και γνώριμου τηλεοπτικού αστέρα, ως του προσώπου που επιχείρησε να μπλοκάρει δικαστικά την αποκάλυψη σοβαρών καταγγελιών εις βάρος του για σεξουαλική επίθεση σε 15χρονη και ανάρμοστη συμπεριφορά προς έφηβες.

Ο Walliams προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας την απαγόρευση δημοσίευσης των ισχυρισμών, επικαλούμενος κίνδυνο για τη ζωή του σε περίπτωση που οι καταγγελίες έβλεπαν το φως της δημοσιότητας. Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του, κρίνοντας ότι η προστασία της ελευθερίας του Τύπου υπερισχύει, με αποτέλεσμα το ITV News και ο Guardian να προχωρήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητάς του.

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Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πολλές γυναίκες κατηγορούν τον Ουάλιαμς για ανάρμοστη συμπεριφορά και αποπλάνηση, ακόμα και όταν ήταν ανήλικες. Ο ίδιος δηλώνει πως «ποτέ δεν καταχράστηκε τη φήμη του» και «δεν παραβίασε το νόμο».

Σε επιστολή προς τα μέσα, ο Ουάλιαμς παραδέχεται πως «κατά καιρούς συμπεριφέρθηκε επιπόλαια» σε περιστασιακές σχέσεις, αλλά αρνείται πως υπήρξε «σεξουαλικός θηρευτής».

Η HarperCollins διέκοψε τη συνεργασία της με τον Ουάλιαμς πριν 11 μήνες, μετά από καταγγελίες για παρενόχληση γυναικών υπαλλήλων. Πρώην εργαζόμενοι αναφέρουν ότι είχαν λάβει οδηγίες να μην πηγαίνουν μόνοι σε συναντήσεις μαζί του.

Ανάμεσα στις μαρτυρίες υπάρχουν και άλλες γυναίκες που περιγράφουν παρόμοια περιστατικά, όπως η Lilly Creightmore, η οποία υποστηρίζει ότι ο Ουάλιαμς την πίεζε να κοιμηθούν μαζί όταν ήταν 18 ετών, και η Ella, που αναφέρει πως ο Ουάλιαμς επιχείρησε να τη φιλήσει όταν ήταν 19.

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Ακόμη, η Sarah αναφέρει ότι ο Ουάλιαμς, ενώ εκείνη ήταν 17, την προσκάλεσε σε γύρισμα του Britain’s Got Talent και στη συνέχεια στο σπίτι του, όπου φέρεται να έκανε ανάρμοστη προσέγγιση.

Η Abby Tomlinson, θαυμάστρια του BGT, δήλωσε ότι ο Ουάλιαμς την προσκάλεσε στο καμαρίνι του όταν ήταν 17, όπου βρίσκονταν και άλλα ανήλικα κορίτσια.

Η Fremantle UK, παραγωγός του BGT, ανέφερε πως «ουδέποτε υποβλήθηκε καταγγελία για τη συμπεριφορά του Walliams» και ενθαρρύνει οποιονδήποτε έχει παράπονα να τα καταθέσει, διαβεβαιώνοντας πως θα εξεταστούν σοβαρά.

Η Syco Entertainment δήλωσε πως «δεν είχε γνώση των καταγγελιών» και η ITV ότι «η παραγωγή έχει την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων φροντίδας και συμμόρφωσης».

Η Downing Street επανέλαβε ότι οι καταγγελίες είναι «βαθιά ανησυχητικές».

Δικαστική διαμάχη και δημόσιες αντιδράσεις

Οι δικηγόροι του Ουάλιαμς υποστηρίζουν πως οι ισχυρισμοί περί αποπλάνησης είναι ψευδείς και του έχουν προκαλέσει μεγάλη ψυχική οδύνη.

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Στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας, έγινε γνωστό ότι ITN και The Guardian πήραν συνεντεύξεις από περισσότερα από 100 άτομα, εκ των οποίων 30 είχαν «πρώτο χέρι εμπειρίες».

Ο Walliams δεν επικαλέστηκε δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, αλλά υποστήριξε ότι η δημοσίευση των καταγγελιών θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του. Το δικαστήριο έκρινε ότι η προστασία της ζωής του δεν αποτελεί αρμοδιότητά του και ότι η απαγόρευση δημοσίευσης θα αποτελούσε σοβαρή απειλή για την ελευθερία του Τύπου.

Στο παρελθόν, ο Ουάλιαμς έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας κριτικής για τη συμπεριφορά του, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, με αναφορές σε ανάρμοστα σχόλια, προσβλητικές συμπεριφορές και αμφιλεγόμενα σκετς.

Παράλληλα, έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία ως συγγραφέας παιδικών βιβλίων, με πωλήσεις άνω των 60 εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως.

Ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται κατηγορηματικά κάθε κατηγορία σε βάρος του.