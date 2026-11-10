Ρωσία: Κατέρρευσε σιδηροδρομική γέφυρα – Εκτροχιάστηκαν βαγόνια εμπορικής αμαξοστοιχίας

Στο σημείο της κατάρρευσης της γέφυρας έχουν μεταβεί ειδικά συνεργεία και συρμοί αποκατάστασης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κατάρρευσης

Σιδηροδρομική γέφυρα κατέρρευσε το πρωί της Τρίτης (10/11) στην περιφέρεια Αρχάνγκελσκ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν αρκετά βαγόνια εμπορικής αμαξοστοιχίας και να διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5:10 το πρωί, όταν υποχώρησε τμήμα της γέφυρας πάνω από τον ποταμό Βίλεντ, στο σιδηροδρομικό τμήμα μεταξύ Τσεριόμουχα και Βίλεντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

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Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αρχάνγκελσκ Αλεξάντρ Τσιμπούλσκι, από την κατάρρευση εκτροχιάστηκαν βαγόνια εμπορικής αμαξοστοιχίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

🚨 A railway bridge collapsed in Russia’s Arkhangelsk region — and apparently managed to do it all by itself, without any outside help Several freight train cars derailed after a section of the bridge over the Viled River collapsed between Cheryomukha and Viled. Rail traffic on the route has been suspended, with eight passenger trains delayed. According to Arkhangelsk Governor Alexander Tsybulsky, the incident occurred at around 5:10 a.m. Preliminary reports indicate no injuries. The cause of the collapse remains unknown. Russia’s Defense Ministry claims its air defenses shot down 155 Ukrainian drones across nine regions overnight — but Arkhangelsk was not among them. Διαφήμιση Διαφήμιση Looks like Ukrainian drones aren’t even needed here — things in Russia are falling apart perfectly well on their own. — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026

Η κυκλοφορία των τρένων στο συγκεκριμένο τμήμα διακόπηκε, προκαλώντας καθυστερήσεις σε τουλάχιστον οκτώ επιβατικές αμαξοστοιχίες. Στο σημείο έχουν μεταβεί ειδικά συνεργεία και συρμοί αποκατάστασης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κατάρρευσης.

As usual in Russia 0 Days without accidents This morning in Russia’s Arkhangelsk region, a span of a railway bridge over the Viled River collapsed. As a result of the collapse, several cars of a freight train derailed. Traffic on the section has been completely blocked. https://t.co/cfxhTCDsTi — Slava 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) November 10, 2026

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς των επιβατών που έχουν εγκλωβιστεί εξαιτίας της διακοπής των δρομολογίων, μεταξύ των οποίων και η διάθεση λεωφορείων.

Την ίδια ώρα, έχει ξεκινήσει έρευνα για τη διαπίστωση των αιτιών της κατάρρευσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν οφείλεται σε κατασκευαστικό πρόβλημα, αστοχία της υποδομής ή σε άλλον παράγοντα.