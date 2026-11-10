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Ρωσία: Κατέρρευσε σιδηροδρομική γέφυρα – Εκτροχιάστηκαν βαγόνια εμπορικής αμαξοστοιχίας

Στο σημείο της κατάρρευσης της γέφυρας έχουν μεταβεί ειδικά συνεργεία και συρμοί αποκατάστασης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κατάρρευσης

Ρωσία: Κατέρρευσε σιδηροδρομική γέφυρα – Εκτροχιάστηκαν βαγόνια εμπορικής αμαξοστοιχίας
10/11/2026, 12:56
TANEA Newsroom
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Σιδηροδρομική γέφυρα κατέρρευσε το πρωί της Τρίτης (10/11) στην περιφέρεια Αρχάνγκελσκ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν αρκετά βαγόνια εμπορικής αμαξοστοιχίας και να διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5:10 το πρωί, όταν υποχώρησε τμήμα της γέφυρας πάνω από τον ποταμό Βίλεντ, στο σιδηροδρομικό τμήμα μεταξύ Τσεριόμουχα και Βίλεντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αρχάνγκελσκ Αλεξάντρ Τσιμπούλσκι, από την κατάρρευση εκτροχιάστηκαν βαγόνια εμπορικής αμαξοστοιχίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Η κυκλοφορία των τρένων στο συγκεκριμένο τμήμα διακόπηκε, προκαλώντας καθυστερήσεις σε τουλάχιστον οκτώ επιβατικές αμαξοστοιχίες. Στο σημείο έχουν μεταβεί ειδικά συνεργεία και συρμοί αποκατάστασης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κατάρρευσης.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς των επιβατών που έχουν εγκλωβιστεί εξαιτίας της διακοπής των δρομολογίων, μεταξύ των οποίων και η διάθεση λεωφορείων.

Την ίδια ώρα, έχει ξεκινήσει έρευνα για τη διαπίστωση των αιτιών της κατάρρευσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν οφείλεται σε κατασκευαστικό πρόβλημα, αστοχία της υποδομής ή σε άλλον παράγοντα.

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