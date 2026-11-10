Reuters: Οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις έχουν μειώσει κατά 30% την ικανότητα της Ρωσίας να διυλίζει πετρέλαιο

Οι ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση της δυνατότητας διύλισης πετρελαίου στη Ρωσία, κατά περίπου 30%. Αυτό αναφέρουν δύο πηγές της βιομηχανίας, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters.

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις προστίθενται στις υπάρχουσες δυσκολίες της Μόσχας να αντιμετωπίσει τις εγχώριες ελλείψεις καυσίμων. Η Ρωσία παράλληλα μεταφέρει ντίζελ σε διεθνείς αγορές, βάσει εξαγωγικής συμφωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουκρανία εντατικοποίησε τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια από τα τέλη Οκτωβρίου. Τότε, η κατάπαυση πυρός σε επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων που είχε ανακοινωθεί από τον Τραμπ για το Κίεβο και τη Μόσχα, δεν διατηρήθηκε.

Τα ουκρανικά χτυπήματα προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των διυλιστηρίων και οδήγησαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε εννέα από τα 35 μεγάλα διυλιστήρια της Ρωσίας την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας και αξιωματούχους.

Η συνδυασμένη καθημερινή ονομαστική ικανότητα των ρωσικών διυλιστηρίων που επηρεάστηκαν από τις επιθέσεις με drones από τα τέλη Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων τριών μεγάλων μονάδων στην κεντρική Ρωσία, φτάνει περίπου στους 300.000 μετρικούς τόνους ή 2,2 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτό συγκρίνεται με τη συνολική πρωταρχική ικανότητα διύλισης της Ρωσίας που ανέρχεται σε περίπου 930.000 τόνους ημερησίως.

Στα τέλη Οκτωβρίου, τα ρωσικά διυλιστήρια επεξεργάζονταν περίπου 700.000 τόνους ή πέντε εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι εκτιμήσεις των πηγών αναφέρουν ότι η πραγματική μείωση της επεξεργασίας αργού στα ρωσικά διυλιστήρια μπορεί να φθάνει έως και τους 200.000 τόνους ημερησίως.

Μεταξύ των μονάδων που έχουν επηρεαστεί είναι διυλιστήρια στη Ριαζάν, τη Γιάροσλαβ και στην περιφέρεια του Βόλγα.

Την Δευτέρα ουκρανικό drone έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου Κρίσι, το δεύτερο μεγαλύτερο της Ρωσίας, προκαλώντας νυχτερινή πυρκαγιά, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λένινγκραντ. Κατά την επίθεση, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (10/11) στη ρωσική εφημερίδα Kommersant, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σημειώνει ότι η Ουκρανία αγνοεί τις εκκλήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε την περασμένη εβδομάδα πως το Κίεβο συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις σε στόχους που σχετίζονται με τον πετρελαϊκό τομέα της Ρωσίας, ως απάντηση σε ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.

Όπως δήλωσε, ουκρανικές ενεργειακές μονάδες, δίκτυα, συστήματα θέρμανσης και υδροδότησης δέχονται συνεχείς επιθέσεις, ενώ η Μόσχα «αρνήθηκε τα βήματα αποκλιμάκωσης για τα οποία μίλησαν οι εταίροι μας».