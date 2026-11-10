Ο Τραμπ σηκώνει «ασπίδα» στον Τζένσεν Χουάνγκ, «δεν γνώριζε ότι ήταν κατάσκοπος» – Το απόρρητο υπόμνημα Ρούμπιο

Η εξωσυζυγική σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, με γυναίκα που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, μπαίνει στο μικροσκόπιο του FBI.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επικοινώνησε προσωπικά με τον επικεφαλής της Nvidia και δήλωσε ότι τον πιστεύει όταν διαβεβαιώνει πως αγνοούσε τις φερόμενες διασυνδέσεις της γυναίκας με το Πεκίνο. Οι εξελίξεις προκάλεσαν σοβαρές αναταράξεις στη Wall Street, οδηγώντας σε πτώση της χρηματιστηριακής αξίας της Nvidia κατά περίπου 250 δισ. δολάρια.

Σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα (9/11), ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι το FBI ερευνά την υπόθεση, χωρίς να αποσαφηνίζει το χρονικό σημείο έναρξης της έρευνας ή το ακριβές αντικείμενό της.

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι τηλεφώνησε στον Χουάνγκ για να ενημερωθεί για την κατάστασή του και να τον ρωτήσει ευθέως αν γνώριζε πως η γυναίκα με την οποία διατηρούσε σχέση φέρεται να είχε στρατολογηθεί από τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Τον ρώτησα: “Είχες ιδέα ότι ήταν κατάσκοπος;”. Μου απάντησε: “Δεν είχα ιδέα ότι ήταν κατάσκοπος” και πραγματικά τον πιστεύω», ανέφερε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος χαρακτήρισε τον Χουάνγκ «έντιμο άνθρωπο» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα ξεπεράσει την κρίση.

«Ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα. Πιστεύω ότι υποφέρει πολύ», πρόσθεσε, ενώ όταν ρωτήθηκε πότε ενημερώθηκε για τις καταγγελίες, απάντησε ότι αυτό συνέβη «σε βάθος χρόνου», χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες. Εκτίμησε, επίσης, πως ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ενδέχεται να θέσει το θέμα στην επόμενη συνάντησή τους.

Η Άλις Χουάνγκ και το απόρρητο υπόμνημα Ρούμπιο

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Megaspeed στη Σιγκαπούρη, με επιχειρηματικές συναλλαγές με τη Nvidia.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών θεωρούν ότι η γυναίκα είχε στρατολογηθεί από το Πεκίνο.

Η εφημερίδα αποκάλυψε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέστειλε την άνοιξη του 2026 απόρρητο υπόμνημα σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ουάσινγκτον, προειδοποιώντας ότι ο επικεφαλής της Nvidia διατηρούσε στενή σχέση με γυναίκα που θεωρούνταν ύποπτη για κατασκοπεία.

Δεν έχει, ωστόσο, δημοσιοποιηθεί καμία απόδειξη ότι ο Χουάνγκ γνώριζε τις φερόμενες δραστηριότητές της ή ότι διέρρευσαν ευαίσθητες πληροφορίες.

Η παραδοχή της απιστίας και η εσωτερική έρευνα της Nvidia

Truly horrific. 💀 Honestly, I don’t think the board of directors are gonna force Jensen to resign. He is the face of Nvidia. Removing him will instantly forge the share price to dip like crazy. UNLESS, he is charge guilty of sharing sensitive company or even national secrets to this Chinese spy which I think it’s possible. I mean come on, he slept with her, brought her around his trip even out in public and with his family. Even I am dumbfounded. Can’t imagine what his family is going through — 💅 (@theadventero) November 9, 2026

Ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει παραδεχθεί δημόσια την εξωσυζυγική του σχέση, ζητώντας συγγνώμη από τη σύζυγό του και τα παιδιά τους.

«Ήμουν άπιστος στη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για όσα έκανα», ανέφερε σε μήνυμά του προς τους εργαζομένους.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με την ανεξάρτητη έρευνα που έχει ξεκινήσει η Nvidia, δηλώνοντας ότι παραμένει προσηλωμένος στην προστασία της εταιρείας και της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής εταιρικών μυστικών ή κινδύνου για την αμερικανική εθνική ασφάλεια.

Αντίκτυπος στις αγορές και πολιτικές διαστάσεις

🚨 President Trump just DROPPED this line on Nvidia CEO Jensen Huang admitting to the affair with an alleged Chinese spy: “I view him as a very high quality person, I’ve known him a long time…I hope there’s no problem…I believe he’s suffering greatly.” “More because of his family, his wife who he loves…he is definitely suffering.” 47 says he’s heard about it over time, but “not too long ago” He does NOT expect anything bad to happen to Huang. Nvidia is crucial in the SI competition vs China! — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 9, 2026

Οι αποκαλύψεις είχαν άμεσο αντίκτυπο στις αγορές, με τη μετοχή της Nvidia να υποχωρεί κατά περίπου 4% τη Δευτέρα και την εταιρεία να χάνει σχεδόν 250 δισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή της αξία.

Την ίδια στιγμή, ο Χουάνγκ έχει κληθεί να ενημερώσει κεκλεισμένων των θυρών επιτροπές του αμερικανικού Κογκρέσου την επόμενη εβδομάδα.

Βουλευτές ζητούν εξηγήσεις για τα πρωτόκολλα προστασίας της Nvidia από ξένες κατασκοπευτικές επιχειρήσεις, καθώς και για τις επαφές του επικεφαλής της με την Άλις Χουάνγκ. Παραμένει αβέβαιο αν θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση.

Στρατηγική σημασία της Nvidia και αντιδράσεις Κίνας

Η υπόθεση προκαλεί ανησυχία στην Ουάσινγκτον, καθώς η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο του τεχνολογικού ανταγωνισμού ΗΠΑ-Κίνας. Οι προηγμένοι επεξεργαστές της χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι αμερικανικές αρχές αντιμετωπίζουν τις εξαγωγές τους προς την Κίνα ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Ο Χουάνγκ, που ίδρυσε την εταιρεία το 1993 μαζί με δύο ακόμη μηχανικούς, έχει διαφωνήσει επανειλημμένα με τους περιορισμούς στις πωλήσεις προς την κινεζική αγορά. Τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση Τραμπ επέτρεψε υπό όρους τις εξαγωγές επεξεργαστών H200 σε Κινέζους πελάτες.

Το Πεκίνο, πάντως, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί κατασκοπευτικής επιχείρησης με στόχο τον επικεφαλής της Nvidia. Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τις καταγγελίες «εντελώς αβάσιμες, προϊόν εικασιών και απόπειρα δυσφήμησης και συκοφάντησης της Κίνας».

Παρά τις αμερικανικές έρευνες, δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια απόδειξη ότι η Άλις Χουάνγκ ενεργούσε για λογαριασμό των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών ή ότι η σχέση της με τον επικεφαλής της Nvidia οδήγησε σε διαρροή ευαίσθητων δεδομένων.