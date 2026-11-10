Μερτς: Ζητά μεγαλύτερη συνεισφορά των κρατών-μελών στη στήριξη της Ουκρανίας – Απειλεί με μπλόκο στον προϋπολογισμό της ΕΕ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συνέδεσε την συγκατάθεση της Γερμανίας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την συνεισφορά όλων των κρατών-μελών στην οικονομική βοήθεια για την Ουκρανία, σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. Σε άλλη επιστολή του, προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο καγκελάριος ζήτησε πανευρωπαϊκή τιμή CO2 για το πετρέλαιο και τη βενζίνη.

Παράλληλα, σε επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Φρίντριχ Μερτς ζήτησε την εισαγωγή πανευρωπαϊκής τιμής CO2 για το πετρέλαιο και τη βενζίνη. Σύμφωνα με τη Sueddeutsche Zeitung, ο καγκελάριος απαιτεί «κοινή δέσμευση» από την ΕΕ για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της Ουκρανίας το επόμενο έτος, απειλώντας να μπλοκάρει τον κοινοτικό προϋπολογισμό 2028-2034 αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Στην επιστολή του, ο κ. Μερτς υπογραμμίζει ότι «μια συλλογική δέσμευση ότι όλοι εμείς, χωρίς εξαίρεση, θα συνεισφέρουμε δίκαια στην κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού της Ουκρανίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση του ζητήματος αυτού», επισημαίνοντας τις ανάγκες της Ουκρανίας που ανέρχονται σε 70 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027. Τονίζει επίσης πως πρέπει να διασφαλιστεί μια σταθερή και πολυετής προοπτική χρηματοδότησης για την Ουκρανία και μετά το 2028, καλύπτοντας και τους τόκους του υφιστάμενου χρέους της χώρας.

Το Βερολίνο εμφανίζεται αποφασισμένο να θέσει το ζήτημα στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στο Δουβλίνο, στο τέλος της εβδομάδας. Τον περασμένο Δεκέμβριο, τα κράτη-μέλη είχαν συμφωνήσει στη χορήγηση δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, ωστόσο το Κίεβο ζητά επιπλέον 70 δισεκατομμύρια λόγω των εντεινόμενων ρωσικών επιθέσεων.

Σημειώνεται ότι, η ΕΕ έχει δεσμευθεί να καλύψει τα 45 δισεκατομμύρια και εξετάζει επιλογές, όπως η έκδοση νέου κοινού χρέους, για την υλοποίηση της υπόσχεσης. Πάντως, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σλοβακία και η Βουλγαρία έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν σκοπεύουν να αυξήσουν τη συνεισφορά τους.

Αντίθετα, η Δανία ανακοίνωσε την Τρίτη νέα στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία ύψους περίπου 642 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ θα διατεθούν επιπλέον 20 εκατομμύρια για τον ενεργειακό τομέα της χώρας.

Σύμφωνα με έρευνα του ερευνητικού κέντρου Midem του Πολυτεχνείου της Δρέσδης, το 54,1% των ερωτηθέντων στη Γερμανία τάσσεται υπέρ της στήριξης προς την Ουκρανία και της μεγαλύτερης απομάκρυνσης της χώρας από τη Ρωσία, ενώ το 28,8% εκφράζει αντίθετη άποψη.

Πανευρωπαϊκή τιμή CO2 ζητά το Βερολίνο

Στην επιστολή του προς την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, που αποκαλύπτει το περιοδικό Der Spiegel, ο Γερμανός καγκελάριος στηρίζει την καθιέρωση ενιαίας τιμής CO2 για το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη σε όλη την Ευρώπη. «Απορρίπτω οποιεσδήποτε περαιτέρω αλλαγές. Περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει την πορεία της σχετικά με το εμπόριο εκπομπών και ως εκ τούτου να παράσχει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά ασφάλεια σχεδιασμού», σημειώνει ο κ. Μερτς.

Όπως αναφέρει το περιοδικό, η γερμανική κυβέρνηση εκφράζει ανησυχίες για ενδεχόμενη νέα αναβολή της εισαγωγής ενιαίας τιμής CO2, καθώς κάτι αντίστοιχο είχε ήδη συμβεί για το 2027. Στόχος είναι να αποφευχθούν μεγάλες αυξήσεις τιμών για τους καταναλωτές, όμως αρκετά κράτη-μέλη ζητούν χαλάρωση λόγω της αύξησης των τιμών των ορυκτών καυσίμων.

Το Spiegel εκτιμά ότι το αίτημα του καγκελαρίου σχετίζεται κυρίως με την τιμή του CO2 στη Γερμανία. Στη χώρα, ο φόρος έχει ήδη επιβληθεί σε καύσιμα όπως η βενζίνη και το ντίζελ, με κόστος μεταξύ 55 και 65 ευρώ ανά τόνο CO2 το 2026.

Το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών προγραμματίζεται να αντικαταστήσει τα εθνικά συστήματα στις αρχές του 2028. Εάν αυτό δεν προχωρήσει, η Γερμανία κινδυνεύει να βρεθεί σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων χωρών της ΕΕ που δεν έχουν εφαρμόσει ακόμα εθνική τιμολόγηση CO2.