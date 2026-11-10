Μάικ Μπλούμπεργκ: Παντρεύτηκε στα 84 του την επί 26 χρόνια σύντροφό του, Νταϊάνα Τέιλορ

Ύστερα από 26 χρόνια κοινής πορείας, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μάικ Μπλούμπεργκ, παντρεύτηκε την 71χρονη Νταϊάνα Τέιλορ, σε ηλικία 84 ετών.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, σε στενό οικογενειακό κύκλο, στην κατοικία του ζευγαριού στο Upper East Side του Μανχάταν. Παρόντες ήταν ελάχιστοι συγγενείς και στενοί φίλοι.

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«Είκοσι έξι χρόνια αφότου βρέθηκαν τυχαία σε διπλανές θέσεις, ο Μάικ Μπλούμπεργκ και η Νταϊάνα Τέιλορ παντρεύτηκαν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του πρώην δημάρχου. Όπως διευκρίνισε, το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους στο σπίτι του, παρουσία μελών της οικογένειας, μεταξύ των οποίων και οι δύο κόρες του Μπλούμπεργκ, Έμα και Τζορτζίνα.

“Twenty-six years after a chance seating assignment, Mike Bloomberg and Diana Taylor have married. The longtime couple exchanged vows today in a small, private ceremony at their home on the Upper East Side, joined by family, including his daughters, Emma and Georgina. The two first crossed paths when they sat next to each other at a Citizens Budget Commission meeting while he was first running for Mayor.” – Spokesperson for Mike Bloomberg — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) November 9, 2026 Διαφήμιση Διαφήμιση

Μετά την τελετή ακολούθησε γεύμα με περίπου δώδεκα καλεσμένους, όλοι από τον στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο του ζευγαριού. Ο εκπρόσωπος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους που οδήγησαν τους δύο συντρόφους στην απόφαση να επισημοποιήσουν τη σχέση τους έπειτα από τόσα χρόνια.

Από τον πρώτο γάμο στη ζωή του εργένη

Σύμφωνα με τους New York Times, αυτός είναι ο δεύτερος γάμος του Μάικ Μπλούμπεργκ. Ο ιδρυτής του ομώνυμου επιχειρηματικού ομίλου είχε παντρευτεί το 1976 τη Σούζαν Μπράουν, με την οποία απέκτησε δύο κόρες. Το ζευγάρι χώρισε το 1993.

Ο επιχειρηματίας, ο οποίος διετέλεσε δήμαρχος της Νέας Υόρκης για τρεις συνεχόμενες θητείες και επιχείρησε χωρίς επιτυχία να διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών το 2020, είχε καλλιεργήσει επί χρόνια την εικόνα του εργένη. Μάλιστα, αρκετοί από όσους τον γνώριζαν προσωπικά θεωρούσαν απίθανο το ενδεχόμενο να αποφασίσει να παντρευτεί ξανά.

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Πριν από τη γνωριμία του με την Νταϊάνα Τέιλορ, είχε περιγράψει με χιούμορ τον εαυτό του ως «ανύπαντρο, ετεροφυλόφιλο δισεκατομμυριούχο στο Μανχάταν».

Η σχέση του με την Τέιλορ, ωστόσο, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο σταθερές της προσωπικής του ζωής.

Ποια είναι η Νταϊάνα Τέιλορ

Η 71χρονη Νταϊάνα Τέιλορ έχει διαγράψει τη δική της επαγγελματική πορεία στη Νέα Υόρκη, με δραστηριότητα τόσο στον χρηματοπιστωτικό τομέα όσο και στη δημόσια διοίκηση. Έχει επίσης έναν προηγούμενο γάμο.

Κατά τη διάρκεια της δημαρχίας του Μπλούμπεργκ, υπηρέτησε ως επικεφαλής της εποπτικής αρχής τραπεζών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, επί κυβερνήτη Τζορτζ Πατάκι. Παράλληλα, συνόδευε συχνά τον σύντροφό της σε επίσημες εκδηλώσεις, αναλαμβάνοντας αρκετές από τις δημόσιες υποχρεώσεις που παραδοσιακά συνδέονται με τον ρόλο της συζύγου ενός δημάρχου, χωρίς να εγκαταλείψει την επαγγελματική της δραστηριότητα.

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Το 2021 ανέλαβε την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου του New York City Ballet.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν βρέθηκαν τυχαία σε διπλανές θέσεις σε συνεδρίαση της Citizens Budget Commission, την περίοδο που ο Μπλούμπεργκ προετοιμαζόταν να διεκδικήσει τη δημαρχία της Νέας Υόρκης.

After 26 years together, former New York City Mayor Mike Bloomberg and Diana Taylor are married. The longtime couple exchanged vows in a small, private ceremony at their Upper East Side home after first meeting by chance at a Citizens Budget Commission meeting during Bloomberg’s first mayoral campaign. https://t.co/Eju8vEuSAR — Eyewitness News (@ABC7NY) November 9, 2026

Η μακροχρόνια σχέση τους είχε και τις καθημερινές διαφωνίες της. Η Τέιλορ είχε διηγηθεί μια χαρακτηριστική ιστορία από τα Χριστούγεννα του 2007, όταν αποφάσισε να του κάνει ένα ασυνήθιστο δώρο: μια φωτογραφία με δύο κουτάβια Λαμπραντόρ, τα οποία ήθελε να αποκτήσουν.

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«Κοίταξε τη φωτογραφία, μετά κοίταξε εμένα και μου είπε: “Δεν έχω επιλογή, έτσι δεν είναι;”», είχε αφηγηθεί η ίδια αρκετά χρόνια αργότερα. «Και του απάντησα: “Έχεις επιλογή, αλλά οι επιλογές έχουν συνέπειες”».

Ο Μπλούμπεργκ τελικά συμφώνησε να αποκτήσουν τα σκυλιά, θέτοντας όμως έναν όρο: η φροντίδα τους θα ήταν αποκλειστικά ευθύνη της Τέιλορ.

Η ίδια στάθηκε δημόσια στο πλευρό του και κατά την προεκλογική εκστρατεία του για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών το 2020. Τότε, ο επιχειρηματίας είχε δεχθεί έντονη κριτική για υποτιμητικά σχόλια που είχε κάνει στο παρελθόν για τις γυναίκες.

Σε ένα από τα εκλογικά γραφεία της εκστρατείας του στην Καλιφόρνια, οι υποστηρικτές του καλούνταν να γράψουν σε αυτοκόλλητα χαρτάκια τους λόγους για τους οποίους θεωρούσαν ότι ο Μπλούμπεργκ ήταν κατάλληλος για την προεδρία. Η Τέιλορ έγραψε τη δική της απάντηση: «Μου αρέσει ο Μάικ, επειδή αγαπώ τον Μάικ».

Η πολιτική παρουσία του Μπλούμπεργκ

Παρά την αποχώρησή του από τη δημαρχία της Νέας Υόρκης και την αποτυχημένη προσπάθειά του να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ, ο Μάικ Μπλούμπεργκ εξακολουθεί να έχει σημαντική παρουσία στην αμερικανική πολιτική σκηνή, κυρίως μέσω της οικονομικής υποστήριξης υποψηφίων και πολιτικών πρωτοβουλιών.

Στη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής έχει αλλάξει αρκετές φορές κομματική ταυτότητα: από τους Δημοκρατικούς πέρασε στους Ρεπουμπλικανούς, στη συνέχεια στους ανεξάρτητους και τελικά επέστρεψε στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Τον περασμένο μήνα, συνεργάτες του γνωστοποίησαν ότι είχε διαθέσει περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο για την ενίσχυση των Δημοκρατικών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Η χρηματοδότηση αυτή τον κατατάσσει μεταξύ των μεγαλύτερων γνωστών δωρητών του κόμματος στον συγκεκριμένο εκλογικό κύκλο.