Ξαφνική ενημέρωση Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Βλέπω το τέλος του πολέμου με το Ιράν»

Nέο μήνυμα αποκλιμάκωσης προς την Τεχεράνη έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι διαμορφώνεται θετική δυναμική για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν και αφήνοντας να εννοηθεί ότι μια συμφωνία ενδέχεται να βρίσκεται πιο κοντά.

Η προοπτική διπλωματικής λύσης, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η Ουάσιγκτον εγκαταλείπει τη στρατιωτική επιλογή.

Σε έκτακτη εμφάνισή του στον Λευκό Οίκο, τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι, στην παρούσα φάση, δεν θεωρεί απολύτως αναγκαία μια νέα στρατιωτική επιχείρηση.

Ξεκαθάρισε, όμως, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να επέμβουν εφόσον αλλάξουν οι συνθήκες. «Δεν εγγυώμαι τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ρευστή.

Q: Did you tell the president “no” to the press secretary job? Dana White: I don’t tell the president “no” to anything. https://t.co/Amr8FMeufB — Clash Report (@clashreport) November 9, 2026

«Βλέπουμε μια δυναμική που οδηγεί στο τέλος αυτής της σύγκρουσης. Πιστεύω ότι θα τελειώσει αρκετά σύντομα», είπε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η διπλωματία μπορεί να αποτρέψει μια νέα κλιμάκωση.

Καθοριστική θεωρείται η συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι.

Η Ντόχα διαδραματίζει σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο στις επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ ο Τραμπ ανέφερε ότι και η Σαουδική Αραβία επιθυμεί διπλωματική διευθέτηση.

Παράλληλα, σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι το Ισραήλ και οι υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής προστατεύονται πλέον από τις ιρανικές απειλές, ενώ αναφέρθηκε στη διατήρηση του υφιστάμενου αποκλεισμού του Ιράν από ξηρά και θάλασσα.

«Δεν αλλάζω πολιτική στο μεταναστευτικό»

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο Τραμπ ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική του, διαψεύδοντας τις εντυπώσεις που είχαν δημιουργηθεί μετά από πρόσφατη συνέντευξή του στο CBS.

«Δεν θα υπάρξει αμνηστία», δήλωσε, αποκλείοντας τη γενικευμένη νομιμοποίηση μεταναστών χωρίς έγγραφα.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι απελάσεις θα επικεντρωθούν «στους χειρότερους από τους χειρότερους», με προτεραιότητα σε δολοφόνους, βιαστές και εμπόρους ναρκωτικών.

Ερωτηθείς για τον ρόλο του Στίβεν Μίλερ, επιβεβαίωσε ότι η αυστηρή γραμμή της κυβέρνησης παραμένει αμετάβλητη.