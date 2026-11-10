Ισραήλ: Ένταση και αντιπαραθέσεις στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Βουλής

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου ισραηλινού Κοινοβουλίου χαρακτηρίστηκε από εντάσεις, διακοπές και έντονες αντεγκλήσεις, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο Γκάντι Άιζενκοτ, ηγέτης της αντιπολίτευσης, στην προσπάθειά του να σχηματίσει κυβέρνηση.

Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση, ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ απηύθυνε έκκληση στις πολιτικές δυνάμεις να επιδιώξουν συμβιβασμούς για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Ισραήλ. Ωστόσο, οι βαθιές πολιτικές διαφορές έγιναν γρήγορα εμφανείς μέσα από τις ομιλίες των ηγετών των κομμάτων.

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Λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Άιζενκοτ δεσμεύτηκε να προχωρήσει άμεσα στη συγκρότηση νέας κυβέρνησης, διαδεχόμενος την απερχόμενη κυβέρνηση του πολιτικού του αντιπάλου Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στην ομιλία του μετά την ορκωμοσία της νέας Κνεσέτ, ο Νετανιάχου επανέλαβε την ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Παράλληλα, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά των αραβικών κομμάτων Ράαμ και Ενοποιημένη Λίστα, κατηγορώντας τα ότι επιδιώκουν την καταστροφή του Ισραήλ και προειδοποιώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους να μην στηριχθούν σε αυτά για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ο Νετανιάχου τόνισε επίσης: «Το Ιράν εργάζεται για την αναβίωση της πυρηνικής απειλής. Ο μόνος τρόπος για να εξαλειφθεί οριστικά αυτή η υπαρξιακή απειλή είναι η ανατροπή του καθεστώτος των αγιατολάχ». Επεσήμανε ότι «απέναντι σε αυτές τις απειλές, οφείλουμε να κάνουμε ένα πράγμα σε αυτό το Σώμα: να παραμερίσουμε κάθε άλλη σκοπιμότητα και να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας».

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Συνεχίζοντας, στράφηκε κατά των αντιπάλων του, επικρίνοντάς τους επειδή εξετάζουν το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβερνητικού συνασπισμού με τη στήριξη Αράβων βουλευτών, τους οποίους χαρακτήρισε «υποστηρικτές της τρομοκρατίας που μισούν το Ισραήλ».

Από την πλευρά του, ο Άιζενκοτ καταδίκασε ως «επαίσχυντη» την ομιλία του απερχόμενου πρωθυπουργού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματός του, ο Άιζενκοτ δήλωσε: «Άκουσα προσεκτικά την παραληρηματική, διχαστική, γεμάτη μίσος και επαίσχυντη ομιλία του απερχόμενου πρωθυπουργού, ο οποίος καταχράστηκε μια επίσημη εκδήλωση, την ορκωμοσία της 26ης Κνεσέτ, για πολιτικούς σκοπούς», προσθέτοντας ότι «η συνεχιζόμενη κατοχή της εξουσίας από τον Νετανιάχου διχάζει το Ισραήλ και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά του».

Ο πρόεδρος του κόμματος Μπεγιαχάντ, Ναφτάλι Μπένετ, μαζί με άλλους βουλευτές της αντιπολίτευσης, διέκοπταν επανειλημμένα τον Νετανιάχου κατά την ομιλία του. Ζητούσαν απαντήσεις για τις φερόμενες διασυνδέσεις συνεργατών του με το Κατάρ και για την άρνησή του να συστήσει κρατική εξεταστική επιτροπή για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς.

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Κατά τη διάρκεια των κατηγοριών του Νετανιάχου προς τα αραβικά κόμματα, ο Μπένετ τον διέκοπτε φωνάζοντας: «Τι γίνεται με τη διερεύνηση των γεγονότων της 7ης Οκτωβρίου; Τι γίνεται με τους συμβούλους σας από το Κατάρ; Γιατί δεν κηρύσσετε το Κατάρ εχθρικό κράτος;»

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Λικούντ, Οφίρ Κατς, απάντησε στον Μπένετ: «Διερευνήστε το μαζί με τον Τίμπι και τον Αμπάς σας», αναφερόμενος στον βουλευτή της Ενοποιημένης Λίστας Αχμέντ Τίμπι και τον πρόεδρο του κόμματος Ράαμ, Μανσούρ Αμπάς.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκρατικοί, Γιαΐρ Γκολάν, και μέλη του κόμματός του αποχώρησαν από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ ο βουλευτής Γκιλάντ Καρίβ φώναξε: «Πόσα χρήματα λάβατε από το Κατάρ;»

Κατά την ορκωμοσία, ο ακροδεξιός απερχόμενος υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ εξαπέλυσε υβριστικό ξέσπασμα κατά του βουλευτή και επικεφαλής της Ενοποιημένης Λίστας, Γιούσεφ Τζαμπαρίν, κατηγορώντας τον ότι υποστηρίζει τη Χαμάς.

«Σε ποιον ορκίζεται πίστη – στη Χαμάς;» ρώτησε ο Μπεν Γκβιρ τον Τζαμπαρίν αμέσως μετά την ορκωμοσία του.

Πηγή: Times of Israel