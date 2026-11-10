Ισημερινός: Δολοφονήθηκε δημοσιογράφος έξω από το σπίτι του

Ο δημοσιογράφος ήταν ενταγμένος στο Σύστημα Προστασίας Θυμάτων και Μαρτύρων της Γενικής Εισαγγελίας του Ισημερινού

Ο δημοσιογράφος Τομάς Μπελτράν δολοφονήθηκε από ενόπλους έξω από το σπίτι του στην επαρχία Μαναβί του Ισημερινού (Εκουαδόρ), όπως ενημέρωσε η Fundamedios, μη κυβερνητική οργάνωση για την ελευθερία του Τύπου.

Ένοπλοι του είχαν στήσει ενέδρα το βράδυ της Κυριακής και τον πυροβόλησαν κατ’ επανάληψη μόλις βγήκε από το αυτοκίνητό του, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Vistazo.

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Ο Μπελτράν, ιδιοκτήτης της ενημερωτικής σελίδας Calcetines, είχε δεχθεί απειλές κατά της ζωής του τον Απρίλιο, αφότου κατήγγειλε τον παράνομο πλουτισμό της δημάρχου της πόλης Μπολίβαρ, Λέδι Μουνιός. Την περίοδο εκείνη είχαν δολοφονηθεί δυο συνεργάτες του δημοσιογράφου.

Ecuador: asesinan a Tomás Beltrán, periodista que había denunciado amenazas de muerte en Manabí https://t.co/MI2VhBOJFw — El Comercio (@elcomercio_peru) November 9, 2026

Ο δημοσιογράφος ήταν ενταγμένος στο Σύστημα Προστασίας Θυμάτων και Μαρτύρων

H Ένωση Τύπου της Αμερικής (Inter American Press Association / Sociedad Interamericana de Prensa) καταδίκασε τη δολοφονία και ζήτησε «άμεση και ενδελεχή έρευνα» για τον εντοπισμό των δραστών, υπενθυμίζοντας το «ιστορικό απειλών και εκφοβισμού» σε βάρος του θύματος.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από το 2025, ο Τομάς Μπελτράν ήταν ενταγμένος στο Σύστημα Προστασίας Θυμάτων και Μαρτύρων της Γενικής Εισαγγελίας του Ισημερινού.

Σύμφωνα με την οργάνωση Periodistas sin Cadenas (Δημοσιογράφοι χωρίς αλυσίδες), έξι δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν στον Ισημερινό το 2025.

Η ελευθερία του τύπου στον Ισημερινό βρίσκεται σε κατάσταση σοβαρής επιδείνωσης και έντονης κρίσης, με τη χώρα να πέφτει στην 125η θέση παγκοσμίως (σε σύνολο 180 χωρών) σύμφωνα με την ετήσια έκθεση των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (RSF).