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Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης αποκάλυψαν νέα υπόγεια «πόλη πυραύλων» (Βίντεο)

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης αποκάλυψαν νέα υπόγεια «πόλη πυραύλων» (Βίντεο)
10/11/2026, 21:28
TANEA Newsroom
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Μια νέα υπόγεια στρατιωτική εγκατάσταση, στην οποία φυλάσσονται βαλλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι cruise και συστήματα εκτόξευσης, παρουσίασαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, δημοσιοποιώντας εικόνες από το εσωτερικό της αποκαλούμενης «πόλης πυραύλων».

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί βαθιά μέσα σε ορεινό όγκο, ενώ η ακριβής τοποθεσία της παραμένει άγνωστη.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, υποστράτηγος Αλί Αμπντολαχί, και ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, ταξίαρχος Ματζίντ Μουσαβί.

Στο οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από τα ιρανικά κρατικά μέσα, οι δύο υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί εμφανίζονται να επιθεωρούν τμήματα του υπόγειου συγκροτήματος.

Στους χώρους της εγκατάστασης διακρίνονται διαφορετικοί τύποι πυραύλων, καθώς και συστήματα εκτόξευσης, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένες υπόγειες υποδομές.

Οι υπόγειες εγκαταστάσεις αποτελούν μέρος της στρατηγικής του Ιράν για την προστασία του πυραυλικού του οπλοστασίου από ενδεχόμενα πλήγματα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν παρουσιάσει και στο παρελθόν αντίστοιχες υποδομές, τις οποίες χαρακτηρίζουν «πόλεις πυραύλων», προβάλλοντας τις δυνατότητες αποθήκευσης και προστασίας των οπλικών τους συστημάτων.

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Ιράν Πόλη πύραυλοι

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