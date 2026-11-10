Γερμανία: Χάος σε κατάστημα ντονέρ στο Ντόρτμουντ για ένα κεμπάπ του 1 ευρώ – Επιστρατεύτηκαν 100 αστυνομικοί και ελικόπτερο

Την παρέμβαση της αστυνομίας χρειάστηκε να ζητήσει ιδιοκτήτης καταστήματος ντονέρ κεμπάπ στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, όταν περίπου 1.000 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το κατάστημα για να επωφεληθούν από την προσφορά γνωριμίας, με την οποία το κεμπάπ κόστιζε μόλις 1 ευρώ.

Η ιδιαίτερα χαμηλή τιμή προσέλκυσε εκατοντάδες καταναλωτές, καθώς το κόστος ενός κεμπάπ στη Γερμανία κυμαίνεται πλέον από 7,50 έως 9 ευρώ, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία. Μέχρι περίπου το 2020, η τιμή του δημοφιλούς γρήγορου γεύματος κυμαινόταν μεταξύ 3,50 και 4 ευρώ.

Stadtbild Dortmund, wenn ein Dönerladen mit 1-€-Döner eröffnet https://t.co/KXfqtTvTy1 — ColdJack (@TheColdJack) November 9, 2026

Ο ιδιοκτήτης είχε προβλέψει αυξημένη προσέλευση και είχε προσλάβει ιδιωτική εταιρεία φύλαξης για την ασφάλεια των εγκαινίων. Ωστόσο, η μεγάλη συγκέντρωση κόσμου και η ένταση που επικράτησε ξεπέρασαν τις δυνατότητες των μέτρων ασφαλείας, με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία.

Major unrest has broken out in Germany following the opening of a kebab shop offering doner kebabs for one euro https://t.co/k0LbkKnjEh — Viral Video News (@viralvideonews3) November 9, 2026

Η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω με την άφιξη των αστυνομικών, οι οποίοι δέχθηκαν επιθέσεις με μπουκάλια, πέτρες, πυροτεχνήματα, ένα ηλεκτρικό πατίνι, ακόμη και μία καρέκλα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Για την αντιμετώπιση των επεισοδίων ζητήθηκαν ενισχύσεις, με περίπου 100 αστυνομικούς και ένα ελικόπτερο να επιχειρούν στο σημείο.

Μετά τα επεισόδια, ο ιδιοκτήτης ανακοίνωσε ότι τα κεμπάπ που περίσσεψαν θα διατεθούν σε οργάνωση που υποστηρίζει αστέγους. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί εάν θα αντιμετωπίσει ο ίδιος κάποια δίωξη από τις αστυνομικές αρχές.