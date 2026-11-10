Από βασιλιάς του Ατλαντικού σε τεχνητό ύφαλο: Το θρυλικό υπερωκεάνιο που θα γίνει το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο αξιοθέατο

Μια δεύτερη ζωή, αυτή τη φορά στον βυθό του ωκεανού, περιμένει το θρυλικό SS United States, ένα από τα πιο εμβληματικά υπερωκεάνια στην ιστορία της αμερικανικής ναυσιπλοΐας.

Το πλοίο που κάποτε συνέδεε τη Νέα Υόρκη με την Ευρώπη σε χρόνο ρεκόρ πρόκειται να βυθιστεί περίπου 25 μίλια από τις ακτές της Φλόριντα, στον Κόλπο του Μεξικού, ώστε να μετατραπεί στον μεγαλύτερο τεχνητό ύφαλο παγκοσμίως.

Η επιχείρηση προβλέπει την ελεγχόμενη εισροή θαλασσινού νερού στο σκάφος μέσω ειδικών βαλβίδων.

Εφόσον το πλοίο καταλήξει όρθιο στον πυθμένα, η τρόπιδα θα βρίσκεται σε βάθος περίπου 55 μέτρων, ενώ τα ανώτερα καταστρώματα θα απέχουν μόλις 17-18 μέτρα από την επιφάνεια.

Η θέση του θα ενταχθεί στο υποθαλάσσιο μονοπάτι ναυαγίων της Φλόριντα, μια διαδρομή περίπου 240 χιλιομέτρων που προσελκύει δύτες και λάτρεις της θαλάσσιας ζωής.

Η ιστορία του πλοίου είναι εξίσου εντυπωσιακή με το μέλλον που του επιφυλάσσεται.

Με μήκος 302 μέτρα, ήταν μεγαλύτερο από τον Τιτανικό και μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα περίπου 42 κόμβων.

Στο παρθενικό του ταξίδι, το 1952, διέσχισε τον Ατλαντικό σε τρεις ημέρες, δέκα ώρες και 40 λεπτά, κατακτώντας το περίφημο ρεκόρ Blue Riband, το οποίο διατηρεί μέχρι σήμερα.

Credit: Wikipedia, Brian W. Schaller

Στα σαλόνια του φιλοξενήθηκαν οι πρόεδροι Χάρι Τρούμαν, Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, Τζον Κένεντι και Μπιλ Κλίντον, καθώς και προσωπικότητες όπως η Μέριλιν Μονρόε, ο Μάρλον Μπράντο και ο Σον Κόνερι.

Η άνοδος των αεροπορικών μεταφορών, ωστόσο, περιόρισε σταδιακά τη ζήτηση για υπερατλαντικά ταξίδια με πλοία. Το SS United States αποσύρθηκε το 1969.

Το 2024, όταν απειλήθηκε με πώληση για παλιοσίδερα, η κομητεία Okaloosa της Φλόριντα το απέκτησε έναντι ενός εκατομμυρίου δολαρίων, επιλέγοντας τη μετατροπή του σε τεχνητό ύφαλο.

Πριν από τη βύθιση αφαιρέθηκαν επικίνδυνα υλικά και τμήματα του εσωτερικού του, ώστε να περιοριστεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το κουφάρι του θα αρχίσει να συγκεντρώνει θαλάσσια ζωή μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες.

Βακτήρια και άλγες θα εγκατασταθούν στις επιφάνειές του, ενώ ψάρια όπως ροφοί, συναγρίδες, μαγιάτικα, αγγελόψαρα και μπαρακούντα αναμένεται να αξιοποιήσουν τις νέες κοιλότητες και τα καταφύγια που θα δημιουργηθούν.

Το εγχείρημα έχει και σαφή οικονομική διάσταση: η κομητεία προσδοκά ότι το νέο υποθαλάσσιο αξιοθέατο θα προσελκύσει δύτες, αλιευτικές εκδρομές και τουρίστες, ενισχύοντας ξενοδοχεία, εστιατόρια και επιχειρήσεις θαλάσσιου τουρισμού.