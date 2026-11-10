Alanis Morissette: Όταν ένα τραγούδι για τη σεξουαλική κακοποίηση εκλήφθηκε ως ερωτική ιστορία

Η Alanis Morissette έχει καθιερωθεί στη συλλογική συνείδηση ως μια καλλιτέχνιδα με έντονο φεμινιστικό λόγο. Παρ’ όλα αυτά, η δυνατότητα δημόσιας έκφρασης δεν διασφαλίζει πάντα ότι το κοινό κατανοεί το βαθύτερο μήνυμα, ακόμα και όταν αυτό αφορά τραυματικές εμπειρίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του τραγουδιού «Hands Clean», το οποίο κυκλοφόρησε το 2002. Αν και οι στίχοι περιέγραφαν ξεκάθαρα τη συναισθηματική χειραγώγηση και τη σεξουαλική κακοποίηση ενός ανήλικου κοριτσιού, το κομμάτι παρέμεινε για μήνες στα υψηλότερα στρώματα των μουσικών charts, με τη συντριπτική πλειοψηφία των ακροατών να το εκλαμβάνει ως μια απλή ιστορία αγάπης.

Στην πραγματικότητα, το τραγούδι αποτυπώνει μια άνιση σχέση εξουσίας. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία άνδρας λειτουργεί ταυτόχρονα ως εργοδότης και καθοδηγητής, εκμεταλλευόμενος την εξάρτηση της νεαρής κοπέλας. Οι στίχοι παρουσιάζουν τον θύτη να απαιτεί από το θύμα να κρατήσει τη σχέση τους κρυφή –ειδικά από το οικογενειακό του περιβάλλον– ενώ παράλληλα την προτρέπει να αποσιωπήσει πράξεις που συνιστούν ποινικά αδικήματα. Η σοβαρότητα της κατάστασης γίνεται ακόμη πιο προφανής αν αναλογιστεί κανείς ότι η ερμηνεύτρια ήταν μόλις 14 ετών την περίοδο στην οποία αναφέρεται.

Η δημόσια αποκάλυψη και οι μεταγενέστερες αντιδράσεις

Η Morissette μίλησε ανοιχτά για τα περιστατικά αποπλάνησης που υπέστη στα 15 της χρόνια –στο ξεκίνημα της καριέρας της στη μουσική βιομηχανία– στο ντοκιμαντέρ Jagged (HBO, 2021). Όπως η ίδια εξήγησε, χρειάστηκαν χρόνια θεραπείας για να αποβάλει τις ενοχές και να συνειδητοποιήσει ότι σε εκείνη την ηλικία δεν διέθετε τη συναισθηματική ή νομική ωριμότητα για να δώσει οποιαδήποτε συναίνεση.

Παρ’ όλα αυτά, μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, η τραγουδίστρια διαχώρισε τη θέση της από το τελικό αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντάς το εντυπωσιοθηρικό και δηλώνοντας ότι δεν απέδιδε την ουσία της προσωπικής της διαδρομής.

Η κάλυψη από τα μέσα και η υποτίμηση του προβλήματος

Η αντιμετώπιση του θέματος από τα ΜΜΕ την εποχή της κυκλοφορίας του τραγουδιού ήταν ενδεικτική. Σε δημοσίευμα των New York Times το 2002, το «Hands Clean» περιγραφόταν αρχικά ως ανάμνηση μιας παλαιότερης «σχέσης», ενώ στελέχη της μουσικής βιομηχανίας παραδέχονταν ότι το αντιμετώπισαν απλώς ως μια ευχάριστη μελωδία, προσπερνώντας τη σοβαρότητα των στίχων.

Η τάση αυτή να παρουσιάζεται η κακοποίηση ως μια συνηθισμένη «δυσκολία» που καλούνται να διαχειριστούν οι νέες γυναίκες στον χώρο του θεάματος μεταθέτει την ευθύνη από τους θύτες στα θύματα, αναδεικνύοντας πόσο βαθιά ριζωμένη ήταν η κανονικοποίηση τέτοιων συμπεριφορών πριν από την εμφάνιση κινημάτων όπως το #MeToo.