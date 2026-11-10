Το Ιράκ απαγόρευσε την προσγείωση του αεροσκάφους της εθνικής ομάδας του Ιράν στη Βασόρα

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν αντιμετώπισε απρόοπτο στο ταξίδι της προς το Ιράκ, καθώς οι αρχές της χώρας απαγόρευσαν την προσγείωση του αεροσκάφους που μετέφερε την αποστολή στο αεροδρόμιο της Βασόρας.

Συγκεκριμένα, η ιρακινή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν επέτρεψε στο αεροσκάφος να προσγειωθεί, επικαλούμενη τις αμερικανικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε ιρανικές αεροπορικές εταιρείες. Την πληροφορία επιβεβαίωσαν δύο αξιωματούχοι του αεροδρομίου, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

Ως αποτέλεσμα, το αεροπλάνο επέστρεψε στο Ιράν και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Αμπαντάν. Στη συνέχεια, σύμφωνα με διπλωμάτη του ιρανικού προξενείου στη Βασόρα, τα μέλη της αποστολής αναγκάστηκαν να συνεχίσουν οδικώς το ταξίδι τους προς την ιρακινή πόλη.

Η εθνική ομάδα του Ιράν ταξιδεύει στο Ιράκ προκειμένου να συμμετάσχει σε διεθνές τουρνουά τεσσάρων ομάδων, μαζί με τις αντίστοιχες του Ιράκ, του Λιβάνου και της Παλαιστίνης.

Από την πλευρά της ιρακινής Πολιτικής Αεροπορίας, αξιωματούχος εξήγησε πως η απόφαση ελήφθη επειδή «η χώρα δεν μπορούσε να διακινδυνεύσει την παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τις ιρανικές αεροπορικές εταιρείες».

Iraq has barred a plane carrying Iran’s national football team from landing at Basra airport, a decision by the Iraqi Civil Aviation Authority linked to US sanctions imposed on Iranian airlines, two Basra airport officials say. https://t.co/R1337zpJS6 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 10, 2026

Κυρώσεις από την Ουάσινγκτον σε όσους παρέχουν υπηρεσίες σε ιρανικές αεροπορικές

Οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει ότι θα επιβάλουν περιορισμούς σε επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο που συνεργάζονται με ιρανικές αεροπορικές εταιρείες μετά τις 23 Σεπτεμβρίου, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν σημαντικά τη λειτουργία του πολιτικού αεροπορικού στόλου της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ιράκ είχε ήδη αποφασίσει να αναστείλει τις ιρανικές πτήσεις προς το αεροδρόμιο της Βαγδάτης, έπειτα από προειδοποίηση της Ουάσινγκτον για ενδεχόμενες δευτερογενείς κυρώσεις σε αεροδρόμια και παρόχους υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις συγκεκριμένες εταιρείες.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, είχε προειδοποιήσει ότι τα αεροδρόμια που συνεργάζονται με ιρανικές αεροπορικές εταιρείες κινδυνεύουν ακόμη και με αποκλεισμό από το αμερικανικό σύστημα δολαρίου.