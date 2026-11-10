Το έχει κάνει να φαίνεται εύκολο ο Φερστάπεν: Τα απίθανα «comebacks» του Ολλανδού στη Βραζιλία!

Έχει γίνει συνήθεια για τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός τερμάτισε στην δεύτερη θέση, έχοντας εκκινήσει από την 21 η και για τέταρτη φορά ανέβηκε στο βάθρο του Grand Prix Βραζιλίας, ξεκινώντας από τις τελευταίες θέσεις.

Μαξ Φερστάπεν και Grand Prix Βραζιλίας εκεί που καταρρίπτονται οι «νόμοι της φυσικής». Ξεχωριστή θέση πλέον έχει αποκτήσει στην βίβλο της Formula 1 η σχέση των δύο, με τον Ολλανδό να μετατρέπει κάθε δύσκολη αποστολή σε μια μοναδική επίδειξη οδηγικής μαεστρίας, που συνήθως συνοδεύεται με βροχή.

Για ακόμη μία Κυριακή στο Σάο Πάολο, η Red Bull αποφάσισε να αλλάξει εξαρτήματα στην μονάδα ισχύος, με συνέπεια ο 29χρονος οδηγός να δεχθεί 30 θέσεις ποινής και να εκκινήσει από την 21 η θέση.

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Με οδηγό, όμως το παρελθόν, ο Φερστάπεν επανέλαβε τον άθλο, αξιοποίησε τις μεταβλητές συνθήκες και είδε την «καρό» σημαία στην δεύτερη θέση, κερδίζοντας συνολικά 19 θέσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, έδωσε άλλη μία παράσταση που πέρασε με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

WOW! Another wet-weather masterclass from Max Verstappen at Interlagos! From P21 to P2, here is every overtake from today’s race 🔥 https://t.co/aZTYQtfeOr — Zack Golden (@CSI_Starbase) November 8, 2026

Συνήθεια που εξελίσσεται σε παράδοση, καθώς σε τρεις περιπτώσεις τα προηγούμενα χρόνια ο Ολλανδός ανέβηκε στο βάθρο του Ιντερλάγκος, έχοντας εκκινήσει από τις τελευταίες θέσεις.

Το πρώτο εντυπωσιακό δείγμα του νεαρού Μαξ

Ήταν 13 Νοεμβρίου του 2016, όταν Φερστάπεν έδειξε ένα δείγμα των τεράστιων ικανοτήτων του. Βρισκόταν στην δεύτερη σεζόν του στην Formula 1 και στην πρώτη του με την Reed Bull, αλλά τίποτα δεν τον σταμάτησε.

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Σε ένα «βροχερό» Σάο Πάολο, ανέδειξε το ταλέντο του και έλαμψε δίνοντας τα διαπιστευτήρια του. Μπορεί να ξεκίνησε από την τέταρτη θέση, αλλά στον 52 ο γύρο, έχοντας πραγματοποιήσει το τελευταίο του pit stop βρέθηκε στην 16 η θέση!

Εκείνη τη στιγμή δεν το έβαλε κάτω και με ένα ρεσιτάλ απίστευτων προσπεράσεων, με αποκορύφωμα την κίνηση στον Σέρχιο Πέρεζ, δύο γύρους πριν την «καρό» σημαία, τερμάτισε στην τρίτη θέση, πίσω μόνο από τους δύο «πυραύλους» της Mercedes.

Πολλοί θυμούνται τον συγκεκριμένο αγώνα για άλλα δύο περιστατικά. Ο 19χρονος τότε Ολλανδός έκανε στον 32 ο γύρο ένα από τα πιο εντυπωσιακά προσπεράσματα της καριέρας του, περνώντας από την εξωτερική τον Νίκο Ρόσμπεργκ, υπό βροχή, σε μια κίνηση που έμεινε στην ιστορία.

2016: Max Verstappen, Brazil GP https://t.co/FGX10AW37A — Lucas🇦🇺 (@scottypiastert) June 1, 2022 Διαφήμιση

Ενώ, όλοι οι φίλαθλοι του σπορ… παραμιλούν, με την απίστευτη αποφυγή τετ α κε, όταν έχασε το πίσω μέρος του μονοθεσίου, αλλά κατάφερε να το διατηρήσει στην πίστα.

Max Verstappen saves it in São Paulo Brazil – 2016 #F1 https://t.co/J0oGb6eu80 — F1 History (@TodayF1History) January 11, 2024

Το ένστικτο του πρωταθλητή

Σε ακόμη μία βροχερή Κυριακή στη Βραζιλία το 2024, ο Μαξ Φερστάπεν είχε «ραντεβού» με την ιστορία.

Το ατύχημα του Λανς Στρολ στο δεύτερο σκέλος των κατατακτήριων δοκιμών, την ώρα που ο Ολλανδός βρισκόταν σε γρήγορο γύρο, είχαν ως συνέπεια να αρχίσει το Grand Prix από την 17 η θέση σε συνδυασμό με μία ποινή πέντε θέσεων που κουβαλούσε.

Ο αντίπαλος του στο πρωτάθλημα των οδηγών, Λάντο Νόρις, βρισκόταν στην pole position και όλα έμοιαζαν ιδανικά για τον Βρετανό. Ο οδηγός της Red Bull με αποφασιστικές κινήσεις στους πρώτους γύρους, αναρριχήθηκε γρήγορα στην κατάταξη.

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Ήρθε και το αυτοκίνητο ασφαλείας μαζί με την απόφαση νωρίτερα να μην μπει στα πιτ, που τον ανέβασαν στην δεύτερη θέση.

Στο 43 ο γύρο με μαγική προσπέραση στην επανεκκίνηση πάνω στον Οκόν πήρε τα ηνία του αγώνα και δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω. Ο Φερστάπεν κυριάρχησε και κέρδισε το Grand Prix του Σάο Πάολο για 19 δευτερόλεπτα μπροστά από τις δύο Alpine.

Max Verstappen overtakes EVERYONE – Brazil 2024 Edit https://t.co/v0i7fO1DLB — Ram Selvaraj (@ramsel84) June 11, 2025

Η υπέρβαση της υπέρβασης, χωρίς τον παράγοντα βροχή

Ακολούθησε ο αγώνας της περασμένης σεζόν, που έδειξε ότι ποτέ δεν πρέπει να ξεγράφεις τον Φερστάπεν από όποια θέση και αν εκκινεί. Έπειτα από ένα καταστροφικό qualifying, η Red Bull πήρε την απόφαση να αλλάξει το set-up του Ολλανδού και να ξεκινήσει από το pit lane.

Αυτή τη φορά υπήρχε μία μεγάλη διαφορά, ότι το Grand Prix διεξαγόταν υπό στεγνές συνθήκες. Ο 29χρονος δεν το έβαλε κάτω και άφηνε πίσω του τον έναν οδηγό μετά τον άλλον.

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Στον 63 ο γύρο προσπέρασε τον Τζορτζ Ράσελ για την τρίτη θέση, όπου και τελικά ολοκλήρωσε τον αγώνα, ενώ βρέθηκε σε απόσταση-βολής από τον Αντονέλι και πολλοί θεωρούν ότι εάν υπήρχε ένας έξτρα γύρος θα είχε καταφέρει να βρεθεί δεύτερος.

From pit lane to podium – Verstappen absolutely flew through the field! ✈️ #F1 #BrazilGP https://t.co/45KsIijfAu — Formula 1 (@F1) November 11, 2025

Παρόλο αυτά αποτέλεσε ακόμη μία απόδειξη του τεράστιου ταλέντου, που διαθέτει με την νοοτροπία να μην τα παρατάει ποτέ.

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Το έχει κάνει να φαίνεται «παιχνιδάκι» ο Μαξ Φερστάπεν και είναι μία συνήθεια που τείνει να γίνει λατρεία. Έχει καταφέρει να τερματίσει και στις τρεις θέσεις του βάθρου, εκκινώντας από τις τελευταίες θέσεις, κάνοντας να μοιάζει το αδύνατο… δυνατό.

Και όπως θα έλεγε ο Ολλανδός: «Simply lovely».