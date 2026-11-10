Σε δύσκολη θέση ο Ιτούδης στη Χάποελ Τελ Αβίβ – Η ήττα στον τελικό της λίγκας έφερε αντιδράσεις στη διοίκηση

Σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση βρίσκεται ο Δημήτρης Ιτούδης στη Χάποελ Τελ Αβίβ, μετά την ήττα με 86-75 από τη Μακάμπι στον τελικό του League Cup.

Η ομάδα του Έλληνα τεχνικού είχε προηγηθεί ακόμη και με 23 πόντους, ωστόσο γνώρισε μια οδυνηρή ανατροπή, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του συλλόγου.

Η νέα απώλεια τίτλου επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση για τη Χάποελ, η οποία παραμένει χωρίς τρόπαιο εδώ και 33 χρόνια. Παράλληλα, η διαχείριση του τελικού από τον Ιτούδη έχει γίνει αντικείμενο αυστηρής κριτικής, με τη δυσαρέσκεια να φτάνει μέχρι τα υψηλά διοικητικά κλιμάκια.

Ενδεικτική του κλίματος ήταν η δημόσια τοποθέτηση του προέδρου της ομάδας, Σταβ Σαχάμ, ο οποίος μέσω ανάρτησης στα social media υπογράμμισε τη σημασία της διοργάνωσης και άφησε αιχμές για την αντιμετώπισή της.

«Είμαι λυπημένος, λυπημένος για τους υπέροχους φιλάθλους μας που γέμισαν τις κερκίδες στον χθεσινό τελικό. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να προσπαθούμε, ώστε να έρθουν όμορφες μέρες και για εμάς.

Γιατί το αξίζουμε. Δεν πρόκειται για κάποιο “τοπικό πρωτάθλημα”, ούτε για “Β’ κατηγορία”, ούτε για πρωτάθλημα… ανάπτυξης!

Πρόκειται για επίσημη διοργάνωση, όπου έχουμε να κατακτήσουμε τον τίτλο εδώ και δεκαετίες. Και ήρθε η ώρα να το κάνουμε — ακόμα και για εκείνους που έχουν να ζήσουν κάτι τέτοιο εδώ και 33 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.