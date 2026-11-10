Απίθανη φάση από τον Γουεμπανιάμα: Πέτυχε lay-up ξεκινώντας από τη γραμμή του… τριπόντου (vid)

Ο Βικτόρ Γουεμπανιάμα πραγματοποίησε μια εμφάνιση υψηλού επιπέδου απέναντι στους Φοίνιξ Σανς, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 40 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 τάπες. Ο Γάλλος σέντερ έφτασε μια ανάσα από το triple-double, κυριαρχώντας και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Μάλιστα, χρειάστηκε μόλις 25 λεπτά συμμετοχής για να κάνει τη διαφορά, έχοντας εξαιρετική ευστοχία με 15/19 σουτ εντός πεδιάς.

Ωστόσο, πέρα από την εντυπωσιακή στατιστική του, ο «Wemby» πρόσφερε και μία από τις πιο θεαματικές φάσεις της χρονιάς.

Ο σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς ξεκίνησε την προσπάθειά του από τη γραμμή του τριπόντου και, με ένα απίστευτο πρώτο βήμα, έφτασε μέχρι το καλάθι για να ολοκληρώσει ένα εντυπωσιακό λέι απ.

WEMBY, HOW??? LOOK WHERE HE TOOK OFF FROM 😲 https://t.co/tHf3ONUYK1 — NBA (@NBA) November 10, 2026