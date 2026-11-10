Ανησυχία στο Ντένβερ για τον Γιόκιτς: Σενάρια για το μέλλον του και στο βάθος οι Γουόριορς

Η παραμονή του Νίκολα Γιόκιτς στους Νάγκετς δεν θεωρείται πλέον δεδομένη, με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να παρακολουθούν τις εξελίξεις ενόψει μιας πιθανής μεταγραφικής κίνησης που θα αλλάξει τις ισορροπίες στο NBA.

Ο Τιμ Καβακάμι, ένας από τους έγκριτους δημοσιογράφους στις ΗΠΑ, έφερε στο προσκήνιο την υπόθεση του Σέρβου σούπερ σταρ, επισημαίνοντας πως η επέκταση της συνεργασίας του με το Ντένβερ παραμένει ανοιχτή. Παρότι ο Γιόκιτς εξακολουθεί να αποτελεί τον ηγέτη των Νάγκετς, η υπογραφή ενός νέου συμβολαίου μεγάλης διάρκειας δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί.

Η συμφωνία που βρίσκεται υπό συζήτηση θα μπορούσε να τον καταστήσει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην ιστορία του NBA. Συγκεκριμένα, προβλέπεται να φτάνει τα 360 εκατομμύρια δολάρια για πέντε χρόνια, εφόσον οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία.

It’s not guaranteed that Nikola Jokic will re-sign with Denver, per @timkawakami “I’ve been hearing this for a little while. It’s an open thing. It’s an open thing. He’s very likely to go back to Denver, but it’s an open thing. There’s nothing guaranteed about him going back to sign a long extension with Denver.” (Via https://t.co/to7IAQOmNf) — NBACentral (@TheDunkCentral) November 10, 2026

Η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του έχει ήδη κινητοποιήσει τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, με τον Τζέικ Φίσερ να μεταφέρει αντίστοιχες πληροφορίες, η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο παρακολουθεί στενά την υπόθεση, έχοντας στο μυαλό της μια κίνηση που θα μπορούσε να πλαισιώσει ιδανικά τα τελευταία χρόνια της καριέρας του Στεφ Κάρι.

Το βλέμμα των Γουόριορς βρίσκεται στο 2027, όταν αναμένεται να έχουν διαθέσιμο τον απαραίτητο χώρο στο salary cap για να κινηθούν δυναμικά στην αγορά.

Βέβαια, ο ίδιος ο Γιόκιτς έχει εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία να ολοκληρώσει την καριέρα του στο Ντένβερ. Ωστόσο, στο NBA οι συνθήκες μπορούν να αλλάξουν γρήγορα, ειδικά από τη στιγμή που έχουν αρχίσει να γίνονται συζητήσεις ακόμη και για το ενδεχόμενο αποχώρησης του Τζαμάλ Μάρεϊ.