Πολιτική

Παπασταύρου: Απόλυτη εθνική ενότητα για τον απόπλου του Abeille Mareng και το σημαντικό έργο

Σταύρος Παπασταύρου είσοδος

Ο Σταύρος Παπασταύρου φτάνει σε κυβερνητικό κτίριο στην Αθήνα για συνάντηση.

10/11/2026, 18:44
TANEA Newsroom
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Το Abeille Mareng απέπλευσε με άδεια NAVTEX από την Ελληνική Δημοκρατία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Στ. Παπασταύρου λίγο μετά τις 18:20 το απόγευμα της Τρίτης.

Ο υπουργός τόνισε ότι υπάρχει η μέγιστη εθνική συνεννόηση και ενότητα στην υλοποίηση ενός εθνικά σημαντικού έργου, το οποίο έχει και ευρωπαϊκή στρατηγική σημασία.

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και, όπως ανέφερε, «γιατί όχι να προχωρήσουμε μετά στην ενεργειακή διασύνδεση με το Ισραήλ».

Ο Στ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η διαδικασία προχωρά με σχέδιο και αυτοπεποίθηση, χωρίς υπερβολές, με σκοπό την υλοποίηση ενός σημαντικά εθνικού έργου.

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