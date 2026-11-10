Παπασταύρου: Απόλυτη εθνική ενότητα για τον απόπλου του Abeille Mareng και το σημαντικό έργο

Ο Σταύρος Παπασταύρου φτάνει σε κυβερνητικό κτίριο στην Αθήνα για συνάντηση.

Το Abeille Mareng απέπλευσε με άδεια NAVTEX από την Ελληνική Δημοκρατία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Στ. Παπασταύρου λίγο μετά τις 18:20 το απόγευμα της Τρίτης.

Ο υπουργός τόνισε ότι υπάρχει η μέγιστη εθνική συνεννόηση και ενότητα στην υλοποίηση ενός εθνικά σημαντικού έργου, το οποίο έχει και ευρωπαϊκή στρατηγική σημασία.

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και, όπως ανέφερε, «γιατί όχι να προχωρήσουμε μετά στην ενεργειακή διασύνδεση με το Ισραήλ».

Ο Στ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η διαδικασία προχωρά με σχέδιο και αυτοπεποίθηση, χωρίς υπερβολές, με σκοπό την υλοποίηση ενός σημαντικά εθνικού έργου.