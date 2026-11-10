Μπακογιάννη: Αν ο Σαμαράς θεωρεί ότι έχει ελπίδες να γίνει πρωθυπουργός, θα μπορεί να αποπέμψει υπουργούς

Απάντηση στις νέες παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ζητά την αποπομπή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, έδωσε η Ντόρα Μπακογιάννη. Σε ραδιοφωνική συνέντευξή της την Τρίτη, η πρώην υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η απόφαση για την απομάκρυνση ενός υπουργού ανήκει αποκλειστικά στον πρωθυπουργό.

«Αυτό αποφασίζεται από τον πρωθυπουργό. Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι πρωθυπουργός. Αν θεωρεί ότι έχει ελπίδες να γίνει πρωθυπουργός, θα έχει τη δυνατότητα να αποπέμψει υπουργούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Μπακογιάννη για τη ρηματική διακοίνωση: Δεν πλήττει τα ελληνικά συμφέροντα

Η Ντόρα Μπακογιάννη τοποθετήθηκε και για τις παρεμβάσεις του Κώστα Καραμανλή και του Προκόπη Παυλόπουλου σχετικά με τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία. Όπως είπε, σέβεται τα δύο πρώην κορυφαία στελέχη, ωστόσο διαφωνεί με την εκτίμησή τους ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τα ελληνικά συμφέροντα.

«Κορυφαία στελέχη τα οποία έχουν τον σεβασμό μου, πλην όμως δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ ότι μια ρηματική διακοίνωση έχει τη δυνατότητα να πλήξει τα συμφέροντα της χώρας μας, γιατί δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα», σημείωσε.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο προσφυγής στη Χάγη, όπου η Τουρκία θα μπορούσε να επικαλεστεί τη ρηματική διακοίνωση, χαρακτήρισε το σχετικό επιχείρημα αβάσιμο. Όπως εξήγησε, εάν οι δύο πλευρές συμφωνήσουν μέσω συνυποσχετικού να παραπέμψουν τη διαφορά στο διεθνές δικαστήριο, αυτό θα εξετάσει την ουσία της υπόθεσης, δηλαδή την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας.

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Η ίδια διευκρίνισε ότι η διαφωνία Ελλάδας και Τουρκίας αφορά την περιοχή από την οποία θα περάσει το καλώδιο, καθώς οι δύο χώρες προβάλλουν διαφορετικές αξιώσεις ως προς την υφαλοκρηπίδα. Ωστόσο, υποστήριξε ότι το ζήτημα της εγκατάστασης υποθαλάσσιων καλωδίων δεν συνδέεται με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας.

«Έχω την αίσθηση ότι στη χώρα μας, επειδή έχουμε αυτή την ευαισθησία σε οτιδήποτε αφορά την Τουρκία, μεγαλοποιούμε ένα θέμα το οποίο θέλανε να μεγαλοποιήσουνε οι Τούρκοι και εμείς δεν έχουμε απολύτως κανένα λόγο να ακολουθήσουμε αυτή τη λογική», ανέφερε.

«Δεν υπάρχει εφησυχασμός απέναντι στην Τουρκία»

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών αναγνώρισε ότι απέναντι στην Τουρκία δεν μπορεί να υπάρχει εφησυχασμός, εκτίμησε ωστόσο ότι τα δεδομένα είναι πλέον διαφορετικά σε σχέση με το 2024.

Όπως σημείωσε, τότε υπήρχαν αμφιβολίες και από την πλευρά της Κύπρου για την προώθηση του έργου του καλωδίου. Σήμερα, σύμφωνα με την ίδια, τα ζητήματα αυτά έχουν ξεκαθαρίσει, ενώ το έργο έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και έχει μεγάλη σημασία για το σύνολο της Ευρώπης.

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«Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, είναι ένα έργο μεγάλης σημασίας για ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ένα έργο το οποίο θα προχωρήσει, όπως και πάρα πολλά άλλα καλώδια», τόνισε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το ζήτημα των υποθαλάσσιων καλωδίων έχει αντιμετωπιστεί από το διεθνές δίκαιο, καθώς αυτά διέρχονται από διεθνή ύδατα. «Τα καλώδια, καλώς ή κακώς, αρέσει ή δεν αρέσει στην Τουρκία, είναι ένα θέμα το οποίο έχει επιλυθεί διεθνώς. Τα καλώδια περνάνε από διεθνή ύδατα, δεν υπάρχει άλλος λόγος», ανέφερε.

Τι είπε για το περιεχόμενο της γαλλικής διακοίνωσης και το ερευνητικό πλοίο

Ερωτηθείσα γιατί δεν έχει δημοσιοποιηθεί το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης, η Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε ότι πρόκειται για έγγραφο που αφορά δύο άλλες χώρες, καθώς απεστάλη από τη Γαλλία στην Τουρκία και όχι στην Ελλάδα.

Όπως διευκρίνισε, δεν γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενό του, εκτιμά ωστόσο ότι πιθανότατα περιλαμβάνει τις συντεταγμένες από τις οποίες θα διέλθει το πλοίο. Σύμφωνα με την περιγραφή της, το ερευνητικό σκάφος ξεκινά από ελληνικά ύδατα, περνά από διεθνή ύδατα και συνεχίζει την πορεία του, σε μια περιοχή όπου Ελλάδα και Τουρκία προβάλλουν διαφορετικές αξιώσεις ως προς την υφαλοκρηπίδα.

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Η ίδια επανέλαβε ότι, κατά την άποψή της, η εγκατάσταση καλωδίων δεν αφορά ζητήματα υφαλοκρηπίδας, καθώς αυτά τοποθετούνται στον βυθό χωρίς να τον διατρυπούν. Επικαλέστηκε, μάλιστα, ως παράδειγμα τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, όπου, όπως είπε, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες υποθαλάσσια καλώδια.

Τέλος, αναφερόμενη στον απόπλου του ερευνητικού πλοίου από το λιμάνι του Ηρακλείου, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε ότι οι σχετικές άδειες έχουν εκδοθεί και τα απαραίτητα έγγραφα είναι έτοιμα. Εκτίμησε ότι δεν υπάρχει πλέον εκκρεμότητα και ότι το πλοίο θα προχωρήσει κανονικά στις έρευνές του.

«Δεν έχω ιδέα αν γίνονται άλλες διαβουλεύσεις. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω, το θέμα θεωρείται λήξαν από όλες τις πλευρές και θα προχωρήσει κανονικά το πλοίο να κάνει τις έρευνές του», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι η Τουρκία ανέδειξε το ζήτημα για δικούς της εσωτερικούς λόγους και ότι, κατά την εκτίμησή της, δεν διαθέτει επιχειρήματα με βάση το διεθνές δίκαιο.