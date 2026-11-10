Ισπανία: Απεργία των μηχανοδηγών μετά τα πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα – Ακυρώθηκε το 40% των δρομολογίων

Απεργία πραγματοποιούν οι οδηγοί τρένων στην Ισπανία, διεκδικώντας αυξημένες επενδύσεις στη συντήρηση και την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. Η κινητοποίηση έρχεται ως αντίδραση στο δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε φέτος στη χώρα, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις μετακινήσεις.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διόρισε πρόσφατα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του, Κάρλος Κουέρπο, ως προσωρινό επικεφαλής του υπουργείου Μεταφορών. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την παραίτηση του Όσκαρ Πουέντε, η οποία σχετίζεται με τις δύο συγκρούσεις τρένων που σημειώθηκαν στην ίδια γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Σεβίλλης, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 115 ανθρώπους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κρατικής εταιρίας σιδηροδρόμων Renfe, περίπου το 40% των υπηρεσιών μεγάλων και μεσαίων αποστάσεων ακυρώθηκαν την Τρίτη, επηρεάζοντας περίπου 4.042 επιβάτες. Επιπλέον, το 90% των υπηρεσιών στο δίκτυο της Μαδρίτης και το 50% των τοπικών υπηρεσιών στη Βαρκελώνη δεν πραγματοποιήθηκαν.

Στο Λεγανές, κοντά στη Μαδρίτη, οι επιβάτες αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν λεωφορεία για να φτάσουν στο κέντρο της πόλης. Πέντε γραμμές του τοπικού σιδηροδρομικού δικτύου παρέμειναν εκτός λειτουργίας, ενώ άλλες τρεις υπολειτουργούσαν, σύμφωνα με την εταιρία σιδηροδρόμων Cercanias.

Μετά το δυστύχημα στη νότια Ισπανία τον Ιανουάριο, όπου 46 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ξεκίνησαν διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση για τη βελτίωση της ασφάλειας στο εκτεταμένο δίκτυο υψηλής ταχύτητας της χώρας. Ωστόσο, σύμφωνα με το συνδικάτο των μηχανοδηγών, οι συζητήσεις αυτές εγκαταλείφθηκαν τον Απρίλιο.

Η δεύτερη σύγκρουση τρένων σημειώθηκε τον περασμένο μήνα, όταν ελεγκτής έδωσε εντολή σε τρένο της Renfe να συνεχίσει την πορεία του, παρά το πρόβλημα στο σύστημα πληροφορικής που ελέγχει τη σηματοδότηση, ενώ στην ίδια γραμμή βρισκόταν προπορευόμενο τρένο της εταιρίας Iryo, όπως ανέφερε ο Πουέντε.

Ο βασιλιάς Φελίπε και η σύζυγός του, Λετίθια, επρόκειτο να παραστούν αργότερα την Τρίτη (10/11) στην κηδεία θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα και στοίχισε τη ζωή σε 69 ανθρώπους. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στον καθεδρικό ναό του Τολέδο, στην κεντρική Ισπανία.