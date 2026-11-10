Βίκυ Καγιά: «Δεν νιώθω την ανάγκη να αποδείξω τίποτα» – Η αποχή από την τηλεόραση και οι επαγγελματικές προδοσίες
Την επιλογή της να απέχει συνειδητά από τα τηλεοπτικά δρώμενα, αλλά και τη στάση της απέναντι στην πολυσυζητημένη κόντρα με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ανέλυσε η Βίκυ Καγιά σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».
Η παρουσιάστρια και μοντέλο κατέστησε σαφές πως δεν επιθυμεί να τροφοδοτεί εκ νέου συζητήσεις γύρω από το παρελθόν, υπογραμμίζοντας πως έχει πάρει τις αποστάσεις της από τέτοιου είδος αντιπαραθέσεις. Απαντώντας στις παλαιότερες φήμες που την ήθελαν να θέτει τελεσίγραφα σε τηλεοπτικούς σταθμούς με το δίλημμα «ή εγώ ή εκείνη», απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες, σημειώνοντας πως προτιμά να αφήνει τους άλλους να κινούνται αυτόνομα χωρίς τη δική της εμπλοκή.
«Δεν θέλω να μπαίνει το όνομά μου μέσα σε διάφορες συζητήσεις. Έχω απομακρυνθεί από αυτό και έχω αφήσει τους ανθρώπους όλους να αναπνεύσουν και να κάνουν το δικό τους. Δεν θέλω να τοποθετηθώ σε κάτι», δήλωσε.
Όσον αφορά την απόφασή της να απομακρυνθεί από τη μικρή οθόνη, η Βίκυ Καγιά τόνισε ότι επρόκειτο για μια απόλυτα προσωπική και συνειδητή επιλογή. Εξήγησε ότι ο τηλεοπτικός κύκλος είχε κλείσει για την ίδια και ότι αναζητούσε διαφορετικούς ρυθμούς ζωής, μακριά από περιβάλλοντα που δεν τη εξέφραζαν πλέον. Παρά τις προτάσεις που είχε στα χέρια της, προτίμησε να μην επιστρέψει τηλεοπτικά από εκδικητικότητα ή για την προβολή και μόνο, αλλά να περάσει σε μια νέα φάση.
«Συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο σε μένα. Θέλει πολύ γερό στομάχι, ιδιαίτερα σε μία κατάσταση στα media που ό,τι αισθάνεσαι και ό,τι λες έχει μια άλλη προβολή και φυσικά ο καθένας έχει το δικαίωμα να το αξιολογήσει αλλιώς», ανέφερε. «Εγώ το έκανα με τον τρόπο που το έκανα. Απομακρύνθηκα από κάτι που με ενοχλεί. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω και δεν έχω κανέναν να κατηγορήσω».
Τέλος, αναφερόμενη στις δυσκολίες και τις τοξικές συμπεριφορές που αντιμετωπίζει κανείς στον επαγγελματικό στίβο —και ειδικότερα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης όπου όλα μεγεθύνονται— παραδέχθηκε πως έχει βιώσει την προδοσία. «Συμβαίνει η προδοσία στον επαγγελματικό χώρο. Συνέβη και σε μένα, αλλά στη ζωή προχωράμε παραπέρα γιατί είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Η ανθρώπινη φύση είναι φτιαγμένη έτσι», δήλωσε.