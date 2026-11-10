Βίκυ Καγιά: «Δεν νιώθω την ανάγκη να αποδείξω τίποτα» – Η αποχή από την τηλεόραση και οι επαγγελματικές προδοσίες

Η κόρη του υφυπουργού φέρεται να αξιοποίησε την πρόσθετη μοριοδότηση δέκα τοις εκατό για αίτηση εισαγωγής σε πανεπιστημιακό τμήμα παρά τις δηλώσεις του πατέρα της

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