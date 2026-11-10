«Δεν είμαι έγκυος, έχω εκνευριστεί» – Απάντηση της Ανθής Βούλγαρη στα δημοσιεύματα περί εγκυμοσύνης

Τη δυσαρέσκειά της για τα διαδοχικά δημοσιεύματα που την ήθελαν να διανύει περίοδο εγκυμοσύνης εξέφρασε η Ανθή Βούλγαρη, τοποθετούμενη ανοιχτά για τα σχόλια που δέχεται σχετικά με την εξωτερική της εμφάνιση.

Η δημοσιογράφος διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες, στηλιτεύοντας παράλληλα την τάση να στοχοποιείται το γυναικείο σώμα και να απαιτούνται εξηγήσεις για τις όποιες αυξομειώσεις βάρους. «Όχι, δεν είμαι έγκυος. Αλλά γιατί πρέπει να απολογηθώ επειδή έχω πάρει μερικά κιλά;», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως καμία γυναίκα δεν υποχρεούται να αιτιολογεί τις σωματικές της αλλαγές.

Παράλληλα, ασκώντας κριτική στον τρόπο με τον οποίο αναπαράγονται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, κατέστησε σαφές ότι η διακίνηση τέτοιων φημών απέχει παρασάγγας από την άσκηση υπεύθυνης δημοσιογραφίας.

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