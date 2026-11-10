Χίος: Όμηροι της κόντρας ΕΟΠΥΥ και διαγνωστικών κέντρων χιλιάδες ασφαλισμένοι

Με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό στο χέρι και χωρίς συμβεβλημένο ιδιωτικό εργαστήριο για να το εκτελέσουν, βρίσκονται τις τελευταίες μέρες χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ στη Χίο.

Από την 1η Νοεμβρίου, όλα τα ιδιωτικά ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια του νησιού με τους 52.000 κατοίκους, έχουν διακόψει τη συνεργασία τους με τον Οργανισμό.

Έτσι, για έναν ασθενή που χρειάζεται αξονική ή μαγνητική τομογραφία και δεν βρίσκει εγκαίρως ραντεβού στο «Σκυλίτσειο Νοσοκομείο», αυτό σημαίνει ότι πρέπει είτε να πληρώσει ολόκληρη την ιδιωτική τιμή της εξέτασης, είτε να αναζητήσει ραντεβού εκτός νησιού!

Όμως, η προγραμματισμένη τετράμηνη αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου της Χίου από το βράδυ της 15ης Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου 2027, δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη μετάβαση για εξετάσεις εκτός του νησιού.

Επίσης, να σημειωθεί, ότι και η επιλογή του «Σκυλίτσειου Νοσοκομείου» είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, λόγω της υποστελέχωσης του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος, που ήδη δυσκολεύεται να καλύψει τις ανάγκες των εσωτερικών ασθενών.

Η “αποχώρηση” των διαγνωστικών αποτυπώθηκε επισήμως και στον ηλεκτρονικό κατάλογο του ΕΟΠΥΥ, από τον οποίο τα ιδιωτικά ακτινοδιαγνωστικά της Χίου αφαιρέθηκαν τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Όσο ίσχυαν οι συμβάσεις, ο ασφαλισμένος πλήρωνε κατά κανόνα συμμετοχή 15% επί της τιμής αποζημίωσης και 3 ευρώ ανά απεικονιστικό παραπεμπτικό, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις. Σήμερα, αν εξεταστεί κάποιος σε ιδιωτικό εργαστήριο του νησιού, πληρώνει ολόκληρη την τιμή που ορίζει το ίδιο το εργαστήριο!

Γιατί αποχώρησαν τα εργαστήρια

Οι εργαστηριακοί γιατροί υποστηρίζουν ότι οι αμοιβές που τελικά εισέπρατταν από τον ΕΟΠΥΥ, δεν κάλυπταν το κόστος λειτουργίας τους.

Επικαλούνται μάλιστα τις χαμηλές τιμές αποζημίωσης, τις υποχρεωτικές εκπτώσεις του rebate και το clawback, δηλαδή την αυτόματη επιστροφή ποσών όταν η συνολική δαπάνη υπερβαίνει τον προϋπολογισμό. Είχαν προηγηθεί καταγγελίες ασφαλισμένων για πρόσθετες χρεώσεις, ενώ οι συμβάσεις ήταν ακόμη σε ισχύ.

Ο ΕΟΠΥΥ ορίζει ότι οι συμβεβλημένοι πάροχοι μπορούν να ζητούν μόνο τις χρεώσεις που προβλέπονται από τη σύμβαση ή τη νομοθεσία.

Στη Βουλή

Προχθές, στη Βουλή, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η ταυτόχρονη αποχώρηση των εργαστηρίων της Χίου από τις συμβάσεις που είχαν με τον ΕΟΠΥΥ, παραπέμπει σε προσυνεννόηση και έκανε λόγο για «καρτέλ». Προειδοποίησε δε ότι, αν διαπιστωθεί απόπειρα εκβιασμού των ασθενών, το υπουργείο θα προχωρήσει σε ανάκληση των αδειών για τους αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έδωσε εντολή στον ΕΟΠΥΥ να συναντηθεί με τους ιδιοκτήτες των εργαστηρίων τις επόμενες ημέρες.