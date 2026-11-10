Χανιά: Στο εδώλιο το κύκλωμα εμπορίας βρεφών και παρένθετων μητέρων – 33 κατηγορούμενοι και 340 μάρτυρες στη δίκη

Στην αίθουσα «Ποσειδών» του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων ξεκίνησε η εκδίκαση μιας από τις πιο σοβαρές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την Κρήτη τα τελευταία χρόνια.

Στο εδώλιο βρίσκονται 33 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για την εμπλοκή τους σε κύκλωμα παράνομων ιατρικών πράξεων, οικειοποίησης γενετικού υλικού και συστηματικής εκμετάλλευσης γυναικών που λειτουργούσαν ως παρένθετες μητέρες.

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκονται ένας 76χρονος γυναικολόγος, που ήταν και ιδιοκτήτης της μονάδας, καθώς και ένας 47χρονος εμβρυολόγος. Οι δυο τους είχαν προφυλακιστεί τον Αύγουστο του 2023, ωστόσο αποφυλακίστηκαν τον Νοέμβριο του 2025 λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου προσωρινής κράτησης. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να απέσπασαν τεράστια χρηματικά ποσά από δεκάδες οικογένειες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκμεταλλευόμενοι την επιθυμία τους να αποκτήσουν παιδιά.

Κατά τη δικαστική διαδικασία αναμένονται οι καταθέσεις περισσότερων από 340 μαρτύρων, οι οποίοι θα περιγράψουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα. Ανάμεσα στις υποθέσεις που εξετάζονται είναι η περίπτωση ζευγαριού από την Ολλανδία από το οποίο αφαίρεσαν γενετικό υλικό, καθώς και μια ιδιαίτερη περιπτωση όπου οργανώθηκαν ταυτόχρονες εγκυμοσύνες σε δύο διαφορετικές παρένθετες μητέρες, προκειμένου τα παιδιά να παρουσιαστούν εκ των υστέρων ως δίδυμα.

Παράλληλα, αποκαλύπτονται περιστατικά οικονομικής εξαπάτησης, όπως εκείνο όπου οικογένεια κατέβαλε προκαταβολή 30.000 ευρώ για διαδικασία που ουδέποτε πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά, καθώς ο ιατρικός φάκελος παρέμεινε κενός. Σε άλλη περίπτωση, το κύκλωμα απέσπασε συνολικά 138.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ενός ποσού 5.000 ευρώ που υποτίθεται ότι προοριζόταν για την εξασφάλιση ειδικής έγκρισης λόγω ηλικιακού ορίου της μητέρας.

Λόγω του τεράστιου όγκου των μαρτύρων και των εμπλεκομένων, η εκδίκαση της υπόθεσης στο ΜΑΙΧ έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει σε διαδοχικές συνεδριάσεις.