«Βαθύ λαρύγγι» στην επιχείρηση «Αχυράνθρωποι» – Στον ανακριτή σήμερα οι συλληφθέντες, ο κροίσος λαντζέρης και ο ψήστης επιχειρηματίας

Πώς λειτουργούσε το πολυδαίδαλο κύκλωμα με τα 161 ΑΦΜ και τις 250 εταιρείες

Ενώπιον του ειδικού ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση φορολογικού κυκλώματος, με αχυρανθρώπους με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στην Θεσσαλονίκη. Την ίδια στιγμή, δύο ακόμη άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση εξακολουθούν να αναζητούνται από τις αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικούς διαχειριστές, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», για να αποφεύγει την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

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Παράλληλα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση, ενώ αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη.

Ένας από τους συλληφθέντες, λογιστής που παραμένει υπό κράτηση, διακομίστηκε χθες σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, η κατάσταση της υγείας του κατηγορουμένου κρίνεται σοβαρή. «Έχω πληροφόρηση προ ολίγων λεπτών πως ένας εκ των τριών κρατουμένων εντολέων μου εισήχθη στο νοσοκομείο χθες και δυστυχώς η κατάστασή του δεν είναι καλή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος επρόκειτο, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, να ανοίξει σήμερα τον κύκλο των απολογιών.

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Δομή και λειτουργία του κυκλώματος

Σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος προέκυψαν από την έρευνα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ. Οι ελεγκτές εντόπισαν ψηφιακά αρχεία, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και δεδομένα που φέρονται να συνδέουν εκατοντάδες εταιρείες μεταξύ τους.

Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλά από τα καταστήματα δεν άλλαζαν καθόλου την εικόνα τους, ούτε καν σε επίπεδο εξοπλισμού. Παρέμεναν ουσιαστικά ίδια, παρά το γεγονός ότι άλλαζε η εταιρεία που εμφανιζόταν να τα διαχειρίζεται.

Σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εντοπίστηκε αρχείο με τίτλο το όνομα ήρωα κινουμένων σχεδίων, το οποίο παραπέμπει σε γνωστό κατάστημα στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης.

Το συγκεκριμένο αρχείο περιείχε αναλυτική καταγραφή και απογραφή του εξοπλισμού του καταστήματος. Σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, η διαδικασία αυτή γινόταν προκειμένου ο εξοπλισμός να μεταβιβάζεται στην επόμενη εταιρεία που αντικαθιστούσε την υπερχρεωμένη εταιρεία, διατηρώντας το ίδιο κατάστημα χωρίς εμφανείς αλλαγές.

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Έτσι, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η αλλαγή του εταιρικού σχήματος δεν γινόταν αντιληπτή από τους πελάτες ή τους επισκέπτες του καταστήματος.

Τα 161 ΑΦΜ και οι κοινές διευθύνσεις email

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα δεύτερο ψηφιακό αρχείο, στο οποίο εντοπίστηκαν 161 ΑΦΜ μαζί με αριθμούς τηλεφώνου επικοινωνίας.

Οι ελεγκτές επιχείρησαν να διασταυρώσουν σε ποιους ανήκαν οι συγκεκριμένοι αριθμοί και διαπίστωσαν ότι δεν αντιστοιχούσαν στα ΑΦΜ που συνδέονταν με τις αντίστοιχες εταιρείες. Αντίθετα, στα τηλέφωνα απαντούσαν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές των καταστημάτων.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φέρεται να έπαιξε και ο εντοπισμός κοινών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τουλάχιστον 250 εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση χρησιμοποιούσαν είτε την ίδια διεύθυνση email είτε παραλλαγές της, τουλάχιστον για την επικοινωνία τους με το ελληνικό Δημόσιο.

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Πρόκειται ουσιαστικά για μία στις τέσσερις εταιρείες της υπόθεσης, στοιχείο που βοήθησε τους ελεγκτές να συνδέσουν μεταξύ τους τα κομμάτια της έρευνας.

Γνωστά ονόματα στη λίστα των εμπλεκομένων

Στη μεγάλη λίστα των περίπου 1.280 προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση περιλαμβάνονται και γνωστά ονόματα από τον χώρο του αθλητισμού και της δημόσιας ζωής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη λίστα βρίσκονται τρεις παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και ένας βετεράνος μπασκετμπολίστας.

Επιπλέον, στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας με παρουσία στην τηλεόραση και στον επιχειρηματικό κύκλο της Θεσσαλονίκης.

Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης διαιτητής του ελληνικού μπάσκετ, με παρουσία σε αγώνες υψηλού επιπέδου, ακόμη και στην EuroLeague.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας φέρεται να είναι και γνωστό αυτοδιοικητικό πρόσωπο από τη δυτική Θεσσαλονίκη.

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Οι έρευνες συνεχίζονται, με τα ευρήματα της ΑΑΔΕ να φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο των εταιρειών και τις διασυνδέσεις μεταξύ των προσώπων που περιλαμβάνονται στη μεγάλη λίστα της υπόθεσης.

Νεκροί, άστεγοι και άποροι

Ο κροίσος λαντζέρης, o ψήστης επιχειρηματίας, o σερβιτόρος με τις 30 εταιρίες και δεκάδες άλλοι είναι μερικοί από εκείνους που προσέγγιζε το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης για να τους «βαφτίσει» μπροστινούς στην τεράστια και καλοστημένη απάτη.

Οι νεκροί αχυράνθρωποι και η περίπτωση του Ερρίκου Πετιλόν

Δεν δίσταζαν να χρησιμοποιούν ακόμα και νεκρούς ως αχυρανθρώπους. 12 νεκρούς χρησιμοποιούσε μεταξύ άλλων το κύκλωμα. Όπως λέει στην κάμερα του MEGA συγγενής 59χρονου που πέθανε το 2025, εμφανιζόταν μέχρι και πριν από λίγες μέρες ως διαχειριστής σε 22 εταιρίες της οργάνωσης, που είχαν χρέη πάνω από 2 εκατ. ευρώ.

Παρότι ήταν «στερούμενος περιουσίας» και σύμφωνα με την ΕΡΓΑΝΗ δούλευε ως υπάλληλος υποδοχής, μερικής απασχόλησης, αμειβόμενος με τον κατώτατο μισθό, ξαφνικά το μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν την 1η Μαρτίου του 2023 εμφανίζεται ως διαχειριστής 8 εταιριών, οι οποίες συσσώρευσαν χρέη άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Ακόμα και ανθρώπους που είχαν υποστεί εγκεφαλικό ή βρίσκονταν σε ευάλωτη θέση και δυσχερή οικονομική κατάσταση εκμεταλλεύτηκε το δαιδαλώδες κύκλωμα.

«Είμαι ένα άτομο με 80% αναπηρία από εγκεφαλικό αιμορραγικό που πέρασα πριν χρόνια, είχα έναν γνωστό που ήταν και λογιστής, γείτονα και τον εμπιστευόμουν, είχε τους κωδικούς του taxisnet κι έκανε πάνω σε μένα κάποιες εταιρείες, δεν το γνώριζα εγώ».

Άποροι και άστεγοι στα πλοκάμια του κυκλώματος

Άνθρωποι που ζούσαν με επιδόματα και στα όρια της φτώχειας, τοξικοεξαρτημένοι, άστεγοι βρέθηκαν να διοικούν τουλάχιστον 40 εταιρίες ο καθένας. Ένας άνδρας με μηδενικά εισοδήματα, ξαφνικά εμφανίστηκε σε 10 εταιρίες που φέσωσαν το Δημόσιο με 30.033.700,32 ευρώ, ενώ ο ίδιος συνέχιζε να δουλεύει με μερική απασχόληση ως λαντζέρης με μηνιαίο μισθό 454€ αλλά και ως οδηγός φορτηγού με 440 € τον μήνα.

«Έφυγε» από τη ζωή το 2023 κι όμως συνέχιζε να δέχεται παραστατικά από την Εφορία. Πρόκειται για έναν άνδρα που συμμετείχε ως διαχειριστής και εταίρος σε 19 εταιρίες με χρέη να φτάνουν τα 14.816.44 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα με τη διεύθυνση των εταιριών δηλώνονταν ως εργαζόμενος σε εταιρία με φρούτα με μισθό της τάξεως των 950 ευρώ.

Οι Αρχές, συνεχίζουν την έρευνα για το δαιδαλώδες κύκλωμα με τα υπέρογκα χρέη.