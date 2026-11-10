Τρίκαλα: Απατεώνας έπεισε ηλικιωμένη ότι η χώρα αλλάζει νόμισμα και της απέσπασε 8.300 ευρώ

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο νεαρός προσποιήθηκε ότι ήταν συγγενής της γυναίκας και επικοινώνησε μαζί της, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την υποτιθέμενη αλλαγή νομίσματος

Μια ηλικιωμένη γυναίκα στην περιοχή της Πύλης Τρικάλων έπεσε θύμα απάτης, όταν ένας 22χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, την έπεισε ότι η Ελλάδα πρόκειται να αλλάξει νόμισμα και ότι τα ευρώ θα χάσουν την αξία τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Οκτώβριο, ωστόσο καταγγέλθηκε στις 6 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο νεαρός προσποιήθηκε ότι ήταν συγγενής της γυναίκας και επικοινώνησε μαζί της, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την υποτιθέμενη αλλαγή νομίσματος.

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Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να την πείσει να του παραδώσει 8.300 ευρώ. Της ζήτησε να τοποθετήσει τα χρήματα σε μια μαύρη σακούλα και να την αφήσει κοντά σε κάδο απορριμμάτων, από όπου τα παρέλαβε.