Ελλάδα

Προαστιακός: Νεαρός άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε συρμό

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ

Προαστιακός: Νεαρός άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε συρμό
10/11/2026, 09:58
TANEA Newsroom
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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας σε συρμό του Προαστιακού, όταν ένας νεαρός άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια δρομολογίου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν το ΕΚΑΒ και η αστυνομία.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το περιστατικό έγινε αντιληπτό περίπου στο ύψος του Ζευγολατιού. Επιβάτες διαπίστωσαν ότι ο νεαρός είχε χάσει τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες Αρχές.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο Κορίνθου

Με την άφιξη του συρμού στον σταθμό του Κιάτου, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν τον άνδρα, ο οποίος εξακολουθούσε να μην έχει τις αισθήσεις του, και τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Στο σημείο βρέθηκαν επίσης αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων, προκειμένου να επιληφθούν του περιστατικού.

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ΕΚΑΒ Κόρινθος Προαστιακός

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