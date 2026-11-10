Προαστιακός: Νεαρός άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε συρμό
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας σε συρμό του Προαστιακού, όταν ένας νεαρός άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια δρομολογίου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν το ΕΚΑΒ και η αστυνομία.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το περιστατικό έγινε αντιληπτό περίπου στο ύψος του Ζευγολατιού. Επιβάτες διαπίστωσαν ότι ο νεαρός είχε χάσει τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες Αρχές.
Η μεταφορά στο νοσοκομείο Κορίνθου
Με την άφιξη του συρμού στον σταθμό του Κιάτου, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν τον άνδρα, ο οποίος εξακολουθούσε να μην έχει τις αισθήσεις του, και τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Στο σημείο βρέθηκαν επίσης αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων, προκειμένου να επιληφθούν του περιστατικού.