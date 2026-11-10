Πολυτεχνείο: Έντονη αντιπαράθεση για τους όρους διεξαγωγής των τριήμερων εκδηλώσεων – Οι καταγγελίες των φοιτητών

Οι φοιτητικοί σύλλογοι προετοιμάζουν κινητοποιήσεις για ζητήματα που αφορούν τις διαγραφές φοιτητών και τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων

Διαφωνίες σχετικά με τους όρους διεξαγωγής των τριήμερων εκδηλώσεων για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου έχουν προκύψει μεταξύ της πρυτανείας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και φοιτητικών συλλόγων, πανεπιστημιακών και εκπροσώπων του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ).

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα σε αίθουσα του ΕΚΠΑ, η πρυτανεία ζητά οι εκδηλώσεις να πραγματοποιηθούν σε κλειστές αίθουσες που χρησιμοποιούνται για εκδηλώσεις, εκθέσεις και ομιλίες, να υπάρχει πρόβλεψη για την τοποθέτηση τεντών σε περίπτωση κακοκαιρίας και να τηρείται ωράριο έως τις 18:00.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων και του ΣΦΕΑ εξέφρασαν την αντίθεσή τους στους συγκεκριμένους περιορισμούς, συνδέοντας τις αποφάσεις της πρυτανείας με τα περιστατικά έντασης που σημειώθηκαν κατά τους περσινούς εορτασμούς, αλλά και με την πρόσφατη επίθεση σε φοιτητική συνέλευση της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

Οι αντιδράσεις των φοιτητικών συλλόγων

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, εκπρόσωποι φοιτητικών συλλόγων χαρακτήρισαν την επίθεση στη συνέλευση του Μαθηματικού πρωτοφανή και υποστήριξαν ότι τέτοια περιστατικά ενισχύουν τη συζήτηση για την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας στα πανεπιστήμια.

Ο Κώστας Δηλιγιάννης, από τον Φοιτητικό Σύλλογο Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, δήλωσε ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι θα επιδιώξουν να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις του τριημέρου με μαζική συμμετοχή και ασφάλεια.

Από την πλευρά της, η Βασιλική Μπογά, εκλεγμένη στον Φοιτητικό Σύλλογο της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, αναφέρθηκε στην επίθεση κατά τη διάρκεια γενικής συνέλευσης, υποστηρίζοντας ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν τσεκούρι και μολότοφ.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Παράλληλα, παρουσίασε την πρόταση των φοιτητικών συλλόγων για τη συγκρότηση επιτροπών ασφαλείας και περιφρούρησης του Πολυτεχνείου, με τη συμμετοχή εργατικών σωματείων και του ΣΦΕΑ. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η προστασία των εκδηλώσεων τόσο από ομάδες που προκαλούν επεισόδια όσο και από την παρουσία της αστυνομίας στον χώρο.

Η Ναταλία Λαμπρινιάδη, φοιτήτρια του Μαθηματικού του ΕΚΠΑ, ανακοίνωσε ότι η φοιτητική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εκ νέου την Τετάρτη, ενώ υπογράμμισε ότι οι φοιτητές δεν αποδέχονται τους περιορισμούς που, όπως υποστηρίζουν, θέτει η πρυτανεία για τις εκδηλώσεις.

Η θέση του ΣΦΕΑ για τις αίθουσες και τις εκδηλώσεις

Την αντίδραση των αντιστασιακών για τη στάση της πρυτανείας εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΦΕΑ 1967-1974, Βαγγέλης Γκιουγκής. Όπως ανέφερε, η πρυτανεία δεν επιτρέπει τη χρήση αιθουσών για συζητήσεις και προβολές, ενώ για την περίπτωση κακοκαιρίας έχει αναφερθεί στη διάθεση τεσσάρων ή πέντε τεντών.

Διαφήμιση

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η πρυτανεία είχε θέσει ακόμη και ζήτημα περιορισμού της πρόσβασης από την οδό Στουρνάρη, ενώ εξέφρασε τη διαφωνία του με τους όρους που προτείνονται για τον εορτασμό.

«Θα κάνουμε τις εκδηλώσεις έστω και στο προαύλιο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο ΣΦΕΑ και οι φοιτητικοί σύλλογοι θα επιδιώξουν να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή τους.

Στη συνέντευξη Τύπου τοποθετήθηκαν επίσης ο αφυπηρετήσας καθηγητής του ΕΜΠ Γιάννης Μαΐστρος και ο διδάσκων του ιδρύματος Ξενοφών Λιγνός, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις εξελίξεις στα πανεπιστήμια, μεταξύ άλλων στο ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και στις αλλαγές που προωθούνται στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.

Οι αντιδράσεις καταγράφονται ενώ η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει την προκήρυξη διαγωνισμού για την εγκατάσταση καμερών και συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου σε πέντε μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας. Παράλληλα, οι φοιτητικοί σύλλογοι προετοιμάζουν κινητοποιήσεις για ζητήματα που αφορούν τις διαγραφές φοιτητών και τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων.